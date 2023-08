Während der 555. Waldshut Chilbi, die vom 18. bis 23. August gefeiert wird, gelten in der Innenstadt und rund um den Chilbiplatz besondere Verkehrsregelungen. Diese Vorkehrungen kündigt die Stadtverwaltung an.

Bergstraße wird Einbahnstraße

Aus Sicherheitsgründen müssen während der Waldshuter Chilbi die Straßen rund um den Chilbiplatz für Einsatzfahrzeuge der Polizei, des DRK und der Feuerwehr passierbar bleiben. Deshalb wird die Bergstraße von der Einmündung Schmitzinger Straße bis zur Einmündung Dorfhalde während der gesamten Chilbi, 18. bis einschließlich 23. August, als Einbahnstraße ausgewiesen. Das Parken ist einseitig auf der gesamten Länge erlaubt. Ein- und Ausfahrten sind dabei freizuhalten.

Wohin mit dem Auto?

Das Parkhaus Kornhaus ist während der Chilbi wie an allen anderen Tagen 24 Stunden durchgehend geöffnet. Autofahrer zahlen für die Zeit von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens pauschal nur einen Euro. Ab 7 Uhr gilt dann der Tagestarif von 0,50 Euro für die erste halbe Stunde, danach 0,60 Euro. 24 Stunden kosten maximal 5,50 Euro.

Sperrung der Innenstadt

Für den Festumzug und die Stadtbeleuchtung wird die Waldshuter Innenstadt am Sonntag, 20. August, ab 13.30 Uhr gesperrt. Die gesperrten Straßen dürfen laut Stadtverwaltung nur mit einer Ausnahmegenehmigung befahren werden. Anlieger und Zulieferer erhalten diese gebührenfrei beim Ordnungsamt der Stadt, Wallstraße 26-28, Zimmer Nr. 103.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass die Genehmigung bis spätestens Donnerstag, 17. August, abgeholt werden muss. Ausnahmegenehmigungen der Vorjahre gelten nicht mehr. Kontakt zum Ordnungsamt über Silvia Strerath, Telefon 07751 833165.

Straßensperrung während Feuerwerk

Aus Sicherheitsgründen sind für das Feuerwerk am Mittwochabend, 23. August, einige Straßensperrungen erforderlich: Von 20 Uhr bis nach Ende des Feuerwerks kann der Chilbi-Festplatz an der Schmitzinger Straße nicht direkt angefahren werden. Damit der Verkehr in der Bergstraße nicht zum Erliegen kommt, können Verkehrsteilnehmer ab 20 Uhr von der Gurtweiler Straße nicht mehr in die Bergstraße einfahren. Die Ausfahrt dagegen ist jederzeit möglich.

