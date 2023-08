Matthew Bird, Bürgermeister von Lewes, hat beim Empfang „Freunde und Aktive der Partnerschaft“ des Kulturamtes am Chilbi-Freitag die Partnerschaftsurkunde der drei Partnerstädte unterzeichnet. Bird hatte an den Feierlichkeiten der Partnerstädte Waldshut-Tiengen, Lewes und Blois im Juni in Waldshut-Tiengen nicht dabei sein können.

Daher freute er sich um so mehr, bei diesjährigen Chilbi zu sein. „Lassen Sie uns gemeinsam die kommenden Herausforderungen stemmen“, sagte er in seiner Rede und bedankte sich für die Gastfreundschaft.

Die Bedeutung der Parternschaft

Die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister begrüßte, in Vertretung von OB Philipp Frank, die anwesenden Gäste vor der Waldshuter Stadthalle auf Englisch und betonte die Wichtigkeit der Partnerschaft. „Wir wollen unsere Fähigkeiten, unser Wissen und verschiedenen Ideen teilen, um große Probleme zu lösen und neue Möglichkeiten zu finden.“

Die Partnerschaft zwischen den Städten sei ein „großartiges Beispiel das zeigt, wie wir zusammen arbeiten können um Gutes zu erreichen“, wie etwa beim Partnerschaftsjubiläum im Juni. „Aber jetzt wollen wir unsere Waldshuter Chilbi genießen“, so Dorfmeister.

Auch die stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreis Blois-Lewes, Elvira Hansmann, freute sich sehr, dass Bürgermeister Bird persönlich zur Chilbi kommen konnte. „Persönliche Beziehungen sind das A und O in einer Partnerschaft, in persönlichen Gesprächen kann man Themen besser besprechen“, sagte sie.

Freude über vollständige Urkunde

OB-Stellvertreter Peter Kaiser freute sich „riesig“, wie er sagte, dass der Bürgermeister von Lewes die Urkunde der Städtepartnerschaft nun unterzeichnet hat. „Damit ist die Städtepartnerschaft final besiegelt“, so Kaiser.

Nicht fehlen beim Empfang durften Jackie und Ashley Price aus Lewes. Sie kommen seit 2010 zur Chilbi nach Waldshut. „Wir genießen die Chilbi, machen alles mit, was angeboten wird und freuen uns besonders auf den Heimatabend, das Wunschkonzert und darauf alte Freunde zu treffen“, waren sich beide einig.

