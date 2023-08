Die Macher der 555. Waldshuter Chilbi sind bereit für die Großveranstaltung, die mit dem Fassanstich am Freitag, 18. August, offiziell beginnt. „Das ist eine Wahnsinns-Schnapszahl – die treffen wir erst in 111 Jahren wieder“, sagt Tobias Bartelmess, Leiter des Organisationskomitees, beim Pressegespräch zwei Tage vor der Eröffnung.

Das Festzelt ist größer

Bartelmess beschreibt die Vorbereitungen für das Heimatfest als großes Puzzle, das sich „nach den letzten zwei bis drei turbulenten und intensiven Wochen“ zu einem Bild zusammenfügt. Er freut sich, dass der Wunsch des Organisationskomitees nach einem größeren Festzelt nun endlich realisiert worden sei. „Es ist jetzt 20 Meter breit und dadurch höher“, erklärt er.

Bartelmess zählt die Vorteile auf, die das vergrößerte Zelt biete. „Es ist luftiger und dadurch kühler. Die Akustik wird besser sein, wovon die Musikvereine profitieren werden. Und wir können Dekorationen aufhängen“, sagt er und zeigt auf die Stoffbahnen in den Chilbifarben Blau, Weiß und Rot, die von der Decke hängen.

Die Veranstaltung Die 555. Waldshuter Chilbi startet am Freitag, 18. August, um 16 Uhr auf dem Festplatz. Bis zum Fassanstich um 16.30 Uhr gibt es eine halbe Stunde lang Freifahrten mit den Fahrgeschäften. Das Waldshuter Heimatfest endet am Mittwoch, 23. August, voraussichtlich mit einem großen Feuerwerk über dem Festplatz – organisiert und finanziert von den Schaustellern. Das ausführliche Programm gibt es auf der aktualisierten Internetseite

Oberschützenmeister Jens Blumenstock bedankt sich bei Tobias Bartelmess, dass er sich für das nun 700 Quadratmeter große Zelt – vorher maß es 600 Quadratmeter – eingesetzt habe. „Dazu gehören Mut und Überzeugungswille“, erklärt der Chef der Schützengesellschaft 1468 Waldshut.

„Das Zelt ist wunderschön“, findet auch John Kurze. Der Festwirt der Chilbi ist gut gelaunt. „Der Aufbau war so schön und ruhig, dass ich heute im Schwimmbad war“, erzählt er und die Teilnehmer des Pressegesprächs stimmen in sein Lachen ein.

Riesenrad ist 35 Meter hoch

Etwas aufwendiger als der Aufbau des Chilbidörfles, dem gastromischen Teil des Festplatzes, wo es erstmals mexikanische Burritos geben wird, gestaltet sich die Errichtung der Hauptattraktion des Rummels: das 35 Meter hohe Riesenrad, das während des Pressegesprächs auf drei Lastwagen verteilt anrollt.

29 Gondeln hat das Fahrgeschäft. Mit dem Schwertransport sind die Rostocker Betreiber aus dem mehr als 500 Kilometer entfernten Bergisch-Gladbach nach Waldshut gereist. „Wir haben uns bemüht, einen tollen Festplatz hinzukriegen“, berichtet der frühere Oberschützenmeister Christoph Wassmer. Die Schützen sind zuständig für die Bestückung des Geländes. Wassmer bedankt sich bei Schaustellersprecher Hubert Faller, dass dieser dem Verein bei der Organisation stets zur Seite stehe.

Wertschätzung für die fleißigen Macher gibt es auch von Seiten der Stadt. Peter Kaiser dankt in seiner Funktion als Stellvertreter des Oberbürgermeisters allen, die sich ehrenamtlich bei der Chilbi einbringen. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont er.

Jacqueline Scheuch, Büroleiterin des Oberbürgermeisters, dankt im Namen der Organisatoren allen Sponsoren, die die Chilbi ermöglichen. Und Dieter Wolber von den Schützen lobt die Stadtwerke und den Baubetriebshof, die für die Infrastruktur wie Wasser und Strom auf dem Festplatz sorgen.

Familienpass bereits ausverkauft

Ausrichter des Heimatfestes, das an die erfolgreiche Abwehr der eidgenössischen Belagerung im Jahr 1468 erinnert, sind die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen und die Waldshuter Traditionsvereine. Stefanie Stelter, Leiterin der Tourist-Information, erzählt, dass der Familienpass, der Ermäßigungen für die Attraktionen auf dem Rummel bietet, bereits ausverkauft sei.

Zum Chilbifestumzug am Sonntag werden 25 Gruppen mit mehr als 600 Trachtenträgern erwartet. Wie Pascal Schneller von Alt-Waldshut berichtet, gebe es einen leichten Rückgang bei den deutschen Gruppen, da sich etliche Vereine wegen Mitgliedermangel aufgelöst hätten. Michael Vögtle vom Bürgertheater sagt über den Heimatabend am Samstagabend auf dem Johannisplatz: „Ich kann eines versprechen. Es wird lustig und es wird ein heißer Abend – egal wie das Wetter wird.“

Simone Hofmann, Vorsitzende von Alt-Waldshut, erzählt, dass die Kinder- und Jugendtanzgruppe „ganz heiß darauf ist zu tanzen“. Der Auftritt der Mädchen und Jungen findet vor der Bockverlosung am Sonntag im Festzelt statt. Am Kinderfest im Stadtgarten und an der Verlosung der Chilbibeutel im Festzelt am Montagnachmittag hält der Traditionsverein fest. „Das war ein Erfolg, den wir wiederholen möchten“, sagt Hofmann.

Junggesellen freuen sich auf Bockverlosung

Von den Junggesellen freuen sich Zunftmeister Marc Jacobshagen und der erste Ladenmeister Andreas Laubis vor allem auf die Bockverlosung am Sonntagnachmittag. „Wir werden dem Gewinner ein wunderschönes Tier überreichen“, erklärt Jacobshagen.

Damit auf der Chilbi ordentlich geschunkelt und mitgewippt werden kann, liegen hinter dem Musikzug St.

Florian und der Stadtmusik Waldshut intensive Proben. Abteilungskommandant Andreas Hausy sowie die Stadtmusikvorsitzenden Henrik Dambach und Markus Kramm freuen sich darauf, mit ihren Vereinen zahlreiche Chilbiveranstaltungen musikalisch zu begleiten. Die Hauptrolle spielen die Orchester bei ihren jeweiligen Wunschkonzerten.

Doch nicht nur Blasmusik, sondern auch Partyklänge werden durchs Festzelt wehen. Neu ist eine 90er-Fete am Dienstag, die den Badischen beziehungsweise Bayerischen Abend ablöst. An allen DJ-Veranstaltungen wie der Eröffnungsparty „Bockbeatz Vol. 7“ und der Kinderdisco am Freitag sowie der Abschlussparty am Mittwoch ist der Eintritt frei, wie Michael Döbele von der Eventagentur Partyamigo betont.

