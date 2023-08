Wenn hunderte rote Lampignons die Häuser und Fenster am Chilbisonntag in Waldshuter Innenstadt zieren und romantische Musik im Hintergrund zu hören ist, dann ist wieder Illumination. Die romantische Sommernacht ist so beliebt, dass die meisten Restaurants und Cafés schon Tage vorher für diesen besonderen Abend ausgebucht sind.

Romantische Sommernacht: Am Chilbisonntag gibt es in der Waldshuter Kaiserstraße ein ganz besonderes Flair. | Bild: RAYMUND GRAEGEL

Doch in diesem Jahr viel zahlreichen Besuchern beim Schlendern durch die Kaiserstraße vor allem ein Gebäude auf, dass nicht in das rot-orangene Licht gehüllt war und im Dunkeln stand: das Waldshuter Rathaus. An keinem einzigen, der rund 40 Fenster an der Vorderseite des Rathauses, hing zur traditionellen Stadtbeleuchtung ein roter Lampignon. Doch warum eigentlich nicht?

Jaqueline Scheuch, Büroleiterin des Oberbürgermeisters der Stadt Waldshut-Tiengen, erklärt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Zuständigkeit der Ausrichtung der Beleuchtung aufgrund „von Personalwechsel nicht weiter vererbt wurde“. „Wir haben es uns für nächstes Jahr auf die Agenda geschrieben.“

