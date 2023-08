Ganz im Zeichen der Chilbi stand am Sonntag der Gottesdienst in der katholischen Kirche in Waldshut. Schweizer Trachten, Alt-Waldshut und Vertreter der Stadt hatten sich in der Kirche versammelt.

Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Applaus gab es für die Predigt von Pfarrer Ulrich Sickinger: „Kirche ist mehr als Skandale, Kirche ist Begegnung, Gemeinschaft, Halt, Singen und Beten. Gott will uns zu seiner Kirche machen, weil er voll Liebe ist, da will ich dabei sein, und Sie?“

Predigt. | Bild: Susanne Schleinzer-Bila

Vor der Kirche überraschte eine Schweizer Trachtengruppe mit Tanz und Musik.

