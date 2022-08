von Sira Huwiler-Flamm und Susanne Eschbach

Morgen, am Freitag, 19. August 2022, geht es wieder los. Sechs Tage lang, bis Mittwoch, 24. August 2022, wird auf dem Chilbiplatz in Waldshut ein bunter Rummel mit turbulenten und spaßigen Fahrgeschäften geboten. Darüber hinaus bietet das beliebte Heimatfest zahlreiche Traditionsveranstaltungen.

Das Chilbi-Programm auf einen Blick

Eröffnung am Freitag, 19. August 2022

Die Chilbi startet am Freitag, 19. August, um 16 Uhr mit der Eröffnung des Vergnügungsparks auf dem Chilbiplatz.

Bis 16.30 Uhr gibt es Freifahrten und zur gleichen Zeit findet dann auch die offizielle Eröffnung des Vergnügungsparks mit einem Fassanstich statt.

Neu im Programm ist um 17.30 Uhr die Chilbi-Kinderdisco mit Spiel und Spaß.

Sie soll ein Vorgeschmack auf die große Eröffnungsparty Bockbeatz Vol. 6 im Festzelt sein. Ab 21 Uhr darf mit DJ Lumex, DJ Kevin Joec und einer Gogo-Danceshow bis 1.30 Uhr gefeiert werden.

Heimatabend am Samstag, 20. August 2022

Am Samstag, 20. August, geht es weiter mit dem Vergnügungspark ab 14 Uhr.

Um 19 Uhr gibt es Musik und Tanz mit der Band Da Capo im Festzelt. Die öffentliche Totenehrung ist um 19.15 Uhr beim Kriegerdenkmal beim Kornhaus.

Um 20 Uhr beginnt der große Heimatabend mit Bürgertheater auf dem Johannisplatz unter Mitwirkung der Theaterwerkstatt Heidelberg.

Bockverlosung und Aufführungen am Sonntag, 21. August 2022

Die evangelischen und katholischen Festgottesdienste werden am Sonntag, 21. August, um 9 und um 9.30 Uhr abgehalten.

Um 10.30 Uhr gibt der Musikzug St. Florian sein großes Wunschkonzert im Festzelt.

Der große Chilbi-Festumzug beginnt um 14.30 Uhr von der Kaiserstraße aus ins Festzelt. Dort gibt es im Anschluss Aufführungen der Trachtengruppen.

Die traditionelle Bockverlosung der Junggesellenschaft ist um 15.30 Uhr im Festzelt.

Ab 21 Uhr ist die Romantische Sommernacht mit Illumination und musikalischer Untermalung in der Kaiserstraße. Dazu bewirtet der Werbe- und Förderungskreis.

Waldshuter Tag am Montag, 22. August 2022

Der Montag, 22. August, ist der „Waldshuter Tag“. Um 8 Uhr ist die Stadtjahrzeit, das feierliche Gelöbnis von 1468 in der Liebfrauenkirche.

Um 14 Uhr startet das Kinderfest im Stadtgarten mit Ausgabe der Chilbibeutel durch das Waldshuter Männle im Festzelt.

Um 16 Uhr ist der große Kinderumzug und um 16.30 Uhr gibt es eine Extra Chilbibeutel-Verlosung mit musikalischer Unterhaltung durch das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut.

Dem folgt dann eine Stunde später das große Wunschkonzert der Stadtmusik im Festzelt.

Familientag am Dienstag, 23. August 2022

Am Dienstag, 23. August, ist der Kinder- und Familientag auf dem Chilbiplatz mit ermäßigten Preisen und Sonderangeboten bei allen Geschäften.

Ab 19 Uhr darf beim Badischen Abend im Festzelt gefeiert werden. Auf der Bühne stehen „Die Lausbuba“. Wer in Dirndl, Lederhose oder badischer Tracht erscheint, auf den wartet eine besondere Überraschung.

Schlagernacht am Mittwoch, 24. August 2022

Der Höhepunkt am Mittwoch, 24. August, wird die fünfte Waldshuter Schlagernacht ab 19.30 Uhr im Festzelt sein. In diesem Jahr gibt es eine Zeitreise in die 1970er-Jahre. Wer im passenden Schlager-Outfit erscheint, den erwartet eine besondere Überraschung.

Das Feuerwerk ist aufgrund der Trockenheit leider abgesagt.

Chilbi 2022 – Was bisher geschah:

Der eigentliche Chilbi-Auftakt liegt schon ein paar Tage zurück – die Bocktaufe:

Was wird bei der Chilbi eigentlich gefeiert?

