10.15 Uhr: Haben Sie sich schon entschieden?

Auf dem Wahlzettel stehen zwei Kandidaten:

Amtsinhaber Philipp Frank kandidiert für eine zweite Amtszeit. Er ist CDU-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Der 55-Jährige ist seit 2015 Rathauschef von Waldshut-Tiengen. Lesen hier, was Amtsinhaber Philipp Frank erreichen möchte

Herausforderer ist Martin Gruner (parteilos), Architekt und derzeit Bürgermeister in der Stadt Weil am Rhein. Der 55-Jährige war zuvor unter anderem von 2014 bis 2017 Erster Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen. Lesen Sie hier, was Herausforderer Martin Gruner erreichen möchte.

Übrigens: Da beide Bewerbungen zeitgleich zu Beginn der Bewerbungsfrist eingingen, wurde per Los entschieden, welcher Kandidat den Platz ganz oben auf dem Stimmzettel bekommt.

8 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet

Es ist Wahltag in Waldshut-Tiengen! Heute sind 17.800 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 1700 von ihnen dürfen zum ersten Mal an einer OB-Wahl teilnehmen. Bis 18 Uhr sind die 20 Wahllokale in Waldshut und Tiengen geöffnet.

Die wichtigsten Fakten zur Organisation haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Mit Einblicken in den Wahlkampf, Kandidatenportraits und den Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate geht es hier weiter:

Top oder Flop in der Entscheidungsrunde?

Ketchup oder Majo? Mittelmeer oder Nordsee? Waldshut oder Tiengen? In einer schnellen Fragerunde müssen sich die OB-Kandidaten Philipp Frank und Martin Gruner entscheiden. Die Antworten gibt es hier exklusiv im Video:

Die letzte Gemeinderatssitzung vor der Wahl läuft nicht ohne Konflikt

Entgegen aller Erwartungen verlief die Sitzung des Gemeinderats von Waldshut-Tiengen über weite Strecken harmonisch – bis es zum Schluss zwischen den Fraktionssprechern von CDU und Freien Wählern krachte.

Die OB-Kandidaten öffnen ihre Türen

Zwei Kandidaten wollen OB werden. Politisch ist einiges bekannt, aber wer sind sie, wo und wie wohnen sie und wie verbringen sie ihre Freizeit? Für die SÜDKURIER-Leser öffnen sie ihre Haustür.

Hier kommen Sie zum Besuch bei Amtsinhaber Philipp Frank.

Hier kommen Sie zum Besuch bei Herausforderer Martin Gruner.

Vom Stau bis zur Energiewende: Das wollen die Bürger von den OB-Kandidaten wissen

Viele Fragen unserer Leser an die OB-Kandidaten hatten die Redaktion anlässlich der SÜDKURIER-Wahlarena erreicht. Wir haben Philipp Frank und Martin Gruner eine Auswahl beantworten lassen.

So lief die zweite Vorstellungsrunde in Tiengen

Nach der hitzigen Bewerbervorstellung in Waldshut ging in Tiengen ruhiger zu. Sachthemen standen mehr im Vordergrund – aber ohne ein paar Sticheleien ging es dennoch nicht.

Martin Gruner und Philipp Frank stellen sich am Mittwoch, 12. Juli 2023, in Tiengen bei der zweiten offiziellen Bewerbervorstellung der Stadt Waldshut-Tiengen vor. | Bild: Völk, Melanie

Lesen Sie hier den ganzen Bericht:

Was Erstwähler von den OB-Kandidaten wissen wollen

40 Teilnehmer sagen beim Jugendforum zur OB-Wahl ihre Meinung. Die jungen Menschen wünschen sich eine bessere Mobilität und mehr Aktivitäten.

Die beiden OB-Kandidaten Philipp Frank (links) und Martin Gruner stellten sich bei einer Infoveranstaltung für Erstwähler in der Stadthalle Tiengen vielen Fragen. | Bild: Alfred Scheuble

Es bewegen sie bisweilen aber auch dieselben Themen wie die Waldshut-Tiengener, die nicht das erste Mal zur Wahl gehen. Welche das sind und wie sich Amtsinhaber Philipp Frank und Herausforderer Martin Gruner geschlagen haben, erfahren Sie hier.

Erste Vorstellungsrunde in Waldshut hatte es in sich

Abrechnung, Analyse des aktuellen Stands, Blick nach vorn: Die erste Kandidatenvorstellung der Stadt ist in Waldshut über die Bühne gegangen.

Martin Gruner und Philipp Frank stellten sich am Dienstag, 11. Juli, in der Stadthalle Waldshut bei der offiziellen Bewerbervorstellung der Stadt Waldshut-Tiengen vor. | Bild: Völk, Melanie

Einen Überblick über die wichtigsten Fragen und wie die erste der beiden städtischen Veranstaltungen ablief, können Sie hier nachlesen.

Zwei weitere Vorstellungsrunden

Die beiden Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 23. Juli, Philipp Frank und Martin Gruner, stellen sich an zwei Terminen vor: Die offiziellen Bewerbervorstellungen der Stadt finden am Dienstag, 11. Juli, in der Stadthalle Waldshut und am Mittwoch, 12. Juli, jeweils ab 19 Uhr in der Stadthalle Tiengen statt.

Zunächst erhalten die beiden Kandidaten die Gelegenheit, sich den Bürgern zu präsentieren. Für die getrennte Vorstellung jedes Bewerbers sind jeweils 15 Minuten eingeplant.

Im Anschluss stellen sich die beiden Bewerber gemeinsam auf der Bühne den Fragen des Publikums. Für diese Diskussionsrunde ist eine Stunde eingeplant. „Während der Fragerunde wird darauf geachtet, dass die Redeanteile der Bewerber im Gesamten ausgewogen sind“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.

Welcher Kandidat hat punkten können?

Die Auftritte von OB Philipp Frank und Herasforderer Martin Gruner in der SÜDKURIER-Wahlarena haben viele Menschen verfolgt. Doch wer hat sich in welchem Bereich gut geschlagen, und wo haben die OB-Kandidaten verloren? Lesen Sie hier die Analyse.

Die Wahlarena kommt gut an

Rund 600 Besucher waren am Mittwoch, 5. Juli, in der Stadthalle in Waldshut und verfolgten in der SÜDKURIER-Wahlarena gespannt den Schlagabtausch der Kandidaten, Martin Gruner und Philipp Frank. Die Veranstaltung kam gut an. Wir haben unter den Besuchern Stimmen gesammelt.

Andreas Gerber (Moderator), die beiden Kandidaten Martin Gruner und Philipp Frank und Moderator Markus Baier (von links) in der SÜDKURIER-Wahlarena. | Bild: Juliane Schlichter

Impressionen von der Wahlarena in der Stadthalle

Hier finden Sie Impressionen von der SÜDKURIER-Wahlarena in der Stadthalle, eingefangen mit vielen Bildern.

Lockeres Aufwärmen für die Podiumsdiskussion

Vorhang auf zur Wahlarena: Bevor es ans Eingemachte ging, starteten die beiden Moderatoren Markus Baier und Andreas Gerber, mit einer lockeren Fragerunde zum Einstieg in die Podiumsdiskussion. Die beiden Kandidaten, Martin Gruner und Philipp Frank, mussten spontan und kurz antworten. Die ersten kniffligen Fragen tauchten dabei schon mal auf.

Bei der Wahlarena live dabei sein

Bevor es am Wahltag am 23. Juli ernst wird, stellen sich die beide Kandidaten Amtsinhaber Philipp Frank und Herausforderer Martin Gruner (beide parteilos) in der SÜDKURIER-Wahlarena in der Waldshuter Stadthalle. Und wer es nicht schafft, vor Ort dabei zu sein, kann die Podiumsdiskussion via Livestream hier am Mittwoch, 5. Juli, ab 19 Uhr mitverfolgen.

Spannung ist auf jeden Fall garantiert, denn die Themen Herausforderungen sind groß: Energiewende, Innenstädte und Verkehrsprobleme sind nur einige Beispiele.

„Ich freue mich sehr auf einen spannenden, erkenntnisreichen und kurzweiligen Schlagabtausch“, sagt Markus Baier, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Waldshut-Tiengen, der die Veranstaltung zusammen mit Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Bad Säckingen, moderieren wird.

Die Besucher dürfen sich auf einen kritischen aber stets fairen Prüfstand freuen, der die Kandidaten sicherlich fordern und stellenweise aus der Reserve locken wird – und bei der es auch sehr auf Spontaneität und Schlagfertigkeit ankommt.

Bei Wahlveranstaltungen dabei

Sowohl Herausforderer Martin Gruner als auch Amtsinhaber Philipp Frank sind bereits aktiv in den Wahlkampf eingestiegen.

OB-Wahlkampf in Waldhut-Tiengen: Für Amtsinhaber Philipp Frank (oben, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tiengen) und Herausforderer Martin Gruner (unten, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Oberalpfen) geht es um den Chefsessel im Waldshuter Rathaus. | Bild: Melanie Mickley/Markus Baier

Wir waren bei jeweils einer Veranstaltung dabei und haben uns das Programm der Kandidaten genauer angesehen:

Beigeordnete wieder im Dienst

Sieben Wochen nach Abgabe ihrer Krankmeldung hat Waldshut-Tiengens Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister am 27. Juni wieder ihren Dienst angetreten – und damit eine Woche früher als eigentlich geplant.

Das sind die Kandidaten für die OB-Wahl

Die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl in Waldshut-Tiengen ist um. Mit Philipp Frank und MartinGruner haben zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen.

Und das Los hat entschieden, welcher der beiden Kandidaten auf dem Wahlzettel ganz oben stehen wird:

OB-Kandidaten auf dem Prüfstand

Damit die Bürger Waldshut-Tiengens sich eine Meinung bilden können, wer künftig die Geschicke der Großen Kreisstadt lenken soll, lädt der SÜDKURIER am Mittwoch, 5. Juli, zur großen Wahlarena in die Waldshuter Stadthalle.

Die Bewerber Philipp Frank und Martin Gruner werden sich auf Einladung des SÜDKURIER den Fragen der beiden Moderatoren, Markus Baier, Redaktionsleiter Waldshut, und Andreas Gerber, Redaktionsleiter Bad Säckingen, stellen und das vor einem bis zu 700 Personen starken Saalpublikum. Einlass für die Veranstaltung ist bereits um 18 Uhr.

Ob das Podium damit komplett ist, oder noch weitere Kandidaten auftreten, wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist feststehen.

Wie Sie dabei sein können? Alles Wissenswerte zur Teilnahme haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Wirbel im Wahlkampf: Geschlossener Protest des Gemeinderats: Schlagabtausch zwischen Gremium und OB Frank

Mit einer Protestaktion hat der Gemeinderat geschlossen auf Vorkommnisse reagiert, die zur Krankmeldung der Beigeordneten geführt haben. Die scharf formulierte Kritik an OB Frank ließ dieser nicht unerwidert. Hier gibt es die Details und einen Kommentar, wie das Geschehen bewertet werden kann. .

Wie viel Geld investieren Gruner und Frank in den Wahlkampf?

Martin Gruner und Philipp Frank wollen Oberbürgermeister werden. Eine Herausforderung – auch finanziell. Die Kandidaten geben Einblick in die Kosten, sprechen über die größten Ausgaben und verraten, woher das Geld kommt.

Welche Ziele für Waldshut-Tiengen haben die Bewerber Philipp Frank und Martin Gruner?

Martin Gruner: Wenige Stunden nach Beginn der Bewerbungsfrist hat mit Martin Gruner bereits der zweite Kandidat für die OB-Wahl seinen Hut in den Ring geworfen. An Ideen mangelt es dem Herausforderer nicht: Lesen Sie hier, was Herausforderer Martin Gruner erreichen möchte

Philipp Frank: Er will es noch einmal wissen: Pünktlich zum Start der Bewerbungsfrist hat Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank seine Unterlagen eingereicht. Was er im Fall seiner Wiederwahl vorhat – und wie er seinen Wahlkampf gestaltet: Lesen hier, was Amtsinhaber Philipp Frank erreichen möchte

Martin Gruner gibt seine Bewerbung als OB ab

Mitbewerber Martin Gruner reichte am Samstagvormittag, 6. Mai, seine Bewerbung als Oberbürgermeister ein.

Mit Unterstützern stehen OB-Kandidat Martin Gruner und seine Ehefrau Iris Dörffeldt (Mitte) vor dem Einwurf der Bewerbung am Samstag, 6. Mai 2023, in der Kaiserstraße vor dem Waldshuter Rathaus (von links): Stadtrat Jörg Holzbach (Freie Wähler), Stadträtin Claudia Hecht (Fraktionssprecherin SPD), Stadträtin Silvia Schelb (SPD), Stadtrat Harald Würtenberger (Fraktionssprecher Freie Wähler); von rechts Alexander Neumann (Stellvertretender Vorsitzender SPD Tiengen), Gerda Flügel (Ehefrau SPD-Stadtrat Dieter Flügel); Gisela Kuhr (SPD Tiengen), Stadtrat Harald Ebi (Fraktionssprecher FDP), Stadtrat Dieter Flügel (Vorsitzender SPD Tiengen). | Bild: Gerard, Roland

Philipp Frank gibt seine Bewerbung als OB ab

„Mit dem Glockenschlag um 0 Uhr habe ich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Rathaus Waldshut meine Bewerbung für die Oberbürgermeisterwahl am 23. Juli 2023 eingeworfen“, informiert der Amtsinhaber.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. Mai, hat der amtierende OB Philipp Frank seine Bewerbung in den Briefkasten des Rathauses Waldshut eingeworfen. | Bild: Frank/privat

Begleitet wurde er von seiner Frau Tanja, die beiden Söhnen Julius und Jacob sowie Hund Oscar.

Gab es vor dem Start der Bewerbungsfrist bereits Interessenten?

Amtsinhaber Philipp Frank will wieder als OB kandidieren. | Bild: Juliane Vatter

Ja. Sowohl Amtsinhaber Philipp Frank als auch Martin Gruner, Beigeordneter der Stadt Weil am Rhein, hatten bereits im Vorfeld angekündigt, am 6. Mai, dem ersten Tag der Bewerbungsfrist, ihre Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten der Stadtverwaltung einzuwerfen.

Der frühre Beigeordnete Martin Gruner hat seine Kandidatur angekündigt. | Bild: privat

Philipp Frank (55) ist seit 2015 Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen. Martin Gruner (55) war zwischen 2002 und 2017 zunächst Leiter des Hochbauamts und anschließend Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen.

Mehr über die beabsichtigte Kandidatur von Amtsinhaber Philipp Frank erfahren Sie hier.

Mehr über die beabsichtigte Kandidatur von Martin Gruner erfahren Sie hier.

Wer darf überhaupt als Oberbürgermeister kandidieren?

Die Antwort auf diese und weitere Fragen rund um die OB-Wahl in Waldshut-Tiengen haben wir hier für Sie zusammengefasst:

