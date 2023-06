Die Spannung hat ein Ende: Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters von Waldshut-Tiengen bleibt ein Duell.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Dienstag, 27. Juni, um 18 Uhr gaben nur Amtsinhaber Philipp Frank und Herausforderer Martin Gruner ihre Unterlagen ab.

Frank steht oben auf dem Wahlzettel

Wer von beiden die Nase vorn haben wird, klärt sich am zwar erst am Wahltag, Sonntag, 23. Juli. Im Losverfahren entschied sich aber bereits, wessen Name oben auf dem Wahlzettel stehen wird,

So zog Wahlausschuss-Leiterin Petra Dorfmeister den Namen von Amtsinhaber Frank zuerst aus der vorbereiteten Wahlurne.

Nur nicht hinsehen: Julia Ritz (links) und Petra Dorfmeister nahmen den Losentscheid zu der wichtigen Frage, wessen Name oben auf dem Wahlzettel stehen wird, sehr genau. | Bild: Baier, Markus

Gruner wird somit auf Platz zwei stehen. Die Losentscheidung war deswegen notwendig geworden, weil beide Kandidaten zum frühest möglichen Zeitpunkt mit Beginn der Bewerbungsfrist ihre Unterlagen eingereicht hatten.

Da der Eingang erst am darauf folgenden Montag, 8. Mai, registriert wurde, galten beide Bewerbungen als gleichzeitig abgegeben

Bewerbungen form- und fristgerecht

Keine Beanstandungen gab es aus Sicht des Wahlausschusses bei den beiden eingereichten Bewerbungen. Beide Unterlagensätze erfüllten laut Dorfmeister die formalen Voraussetzungen und seien inhaltlich korrekt, wenngleich Gruner die notwendigen 50 Unterstützerunterschriften erst nachträglich eingereicht habe.

„Beide Bewerbungen sind zulässig und zu zulassen“, konstatierte Dorfmeister. Hinderungsgründe gab es bei beiden Kandidaten nicht, weswegen der Wahlausschuss jeweils einstimmig für die Zulassung votierte.

Knackiges Wahlkampf-Programm

Bis zur Wahl erwartet die beiden Kandidaten nun ein durchaus anspruchsvolles und anstrengendes Programm, das mit der SÜDKURIER-Wahlarena am Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr in der Stadthalle Waldshut startet.

