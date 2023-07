Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden OB-Kandidaten auf dem Podium: Sehen Sie hier die Wahlarena im Live-Stream Amtsinhaber Philipp Frank und Herausforderer Martin Gruner stellen sich ab 19 Uhr auf dem Podium den Fragen der SÜDKURIER-Moderatoren Markus Baier und Andreas Gerber. Seien Sie hier live dabei.

Zwei Bewerber treten bei der OB-Wahl in Waldshut-Tiengen an: Amtsinhaber Philipp Frank (links) und Herausforderer Martin Gruner. Am 5. Juli treffen sie in der SÜDKURIER-Wahlarena aufeinander. Verfolgen Sie das Geschehen in der Waldshter Stadthalle ab 19 Uhr hier im Live-Stream. | Bild: Vatter/privat/Baier