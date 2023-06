Die Spannung steigt in Sachen Oberbürgermeisterwahl in Waldshut-Tiengen: Bisher haben zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Noch bis Dienstag, 27. Juni, könnten weitere dazukommen.

Aber bevor die Bürger Waldshut-Tiengens am 23. Juli darüber entscheiden, wer künftig die Geschicke der Großen Kreisstadt lenken wird, lädt der SÜDKURIER am Mittwoch, 5. Juli, zu einer großen Podiumsdiskussion in die Waldshuter Stadthalle.

OB-Kandidaten auf dem Prüfstand

Die beiden bisher bekannten Bewerber Philipp Frank und Martin Gruner werden sich am Mittwoch, 5. Juli, ab 19 Uhr auf Einladung des SÜDKURIER den Fragen der beiden Moderatoren, Markus Baier, Redaktionsleiter Waldshut, und Andreas Gerber, Redaktionsleiter Bad Säckingen, stellen und sich dabei einem bis zu 700 Personen starken Publikum stellen. Einlass für die Veranstaltung ist bereits um 18 Uhr.

Dass sich die Große Kreisstadt aktuell mit einer Vielzahl von Herausforderungen und Projekten konfrontiert sieht, ist ja längst bekannt. Gesundheitsversorgung, Klimapolitik, Verkehr, Wirtschaft und Handel, Energie – die Liste ließe sich beliebig erweitern. Welche Antworten die Kandidaten auf die drängenden Fragen der Stadt parat haben, wie sie sich in der direkten Diskussion verhalten, auch welche Visionen sie für die Zukunft der Großen Kreisstadt entwickeln – all das wird sich bei diesem ersten Aufeinandertreffen der Kandidaten auf der großen Bühne zeigen.

„Ich freue mich sehr auf einen spannenden, erkenntnisreichen und kurzweiligen Schlagabtausch“, sagt Markus Baier, der die Veranstaltung zusammen mit seinem Bad Säckinger Kollegen Andreas Gerber moderieren wird. Die Besucher dürfen sich auf jeden Fall auf einen kritischen aber stets fairen Prüfstand freuen, der die Kandidaten sicherlich fordern und stellenweise aus der Reserve locken wird – und bei der es auch sehr auf Spontaneität und Schlagfertigkeit ankommt.

Senden Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten ein!

Wollen auch Sie den beiden OB-Kandidaten Fragen zu Themen stellen, die Sie in der Stadt bewegen, dann schicken Sie uns doch vorab ein E-Mail bis Montag, 3. Juli, 14 Uhr (waldshut.redaktion@suedkurier.de).

Darüber hinaus wird es natürlich auch während der Veranstaltung Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum geben.

Die Wahlarena können Sie auch von zu Hause aus verfolgen

Haben Sie keine Zeit, an der Veranstaltung persönlich teilnehmen zu können, bietet der SÜDKRUIER auch einen Livestream an, sodass Sie von zu Hause aus die Diskussion verfolgen können.

So können Sie bei der Wahlarena dabei sein Um teilzunehmen, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digi­­talabo auf suedkurier.de haben. Das SÜDKURIER Web & App Flex-Abonnement ist die ersten 30 Tage gratis, anschließend kostet es 9,99 Euro pro Monat. Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich lediglich online anmelden. Auf der Gewinnspielseite melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten für die Veranstaltung am Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr, an (www.meinSK.de/wahlarena-wt). Teilnahmeschluss ist 4. Juli, 12 Uhr.

Die bisher bekannten Kandidaten

Philipp Frank | Bild: Juliane Vatter

Philipp Frank ist seit 2015 Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen. Der 55-Jährige war damals einziger offizieller Kandidat. Frank erhielt vor acht Jahren knapp 90 Prozent der Stimmen. De Wahlbeteiligung lag bei etwa 30 Prozent. Der gebürtige Freiburger lebte bis zu seinem Amtsantritt in Waldshut-Tiengen mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Villingen-Schwenningen, wo er erst als Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen arbeitete, bevor er zur Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und schließlich zur IHK Saarland wechselte. Philipp Frank ist geprüfter Betriebswirt und hat einen Doktortitel in Geschichte und Germanistik. Heute lebt er mit seiner Familie auf dem Waldshuter Aarberg.

Bild: Baier, Markus

Martin Gruner ist seit 2021 Bürgermeister (Beigeordneter) der Stadt Weil am Rhein. Der 55-Jährige war zuvor unter anderem von 2002 bis 2014 Leiter des Hochbauamtes der Stadt Waldshut-Tiengen. Von 2014 bis 2017 war er Erster Beigeordneter, bevor er dann zur Privatbrauerei Waldhaus wechselte (bis 2021) und dort zuständig war für das Baumanagement und die Technische Leitung. Martin Gruner stammt gebürtig aus Aachen und studierte Architektur. Er ist seit 25 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt in Tiengen, wohnt aber unter der Woche berufsbedingt in Weil am Rhein.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Dienstag, 27. Juni, 18 Uhr. Sollten noch weitere Bewerber hinzukommen, werden wir diesen Beitrag natürlich entsprechend aktualisieren.