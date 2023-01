1. Die 555. Waldshuter Chilbi

Das wird ein Fest: Zum 555. Mal jährt sich in Waldshut die erfolgreiche Abwehr der Schweizer Belagerung im Jahr 1468. Das Schnapszahl-Jubiläum werden die Stadt und die Traditionsvereine – Junggesellen, Schützen und Alt-Waldshut – sowie die Stadtmusik Waldshut und der Musikzug St. Florian vom 18. bis 23. August mit einem rauschenden Heimatfest feiern, sofern die Entwicklung der Corona-Infektionen ein solches Großereignis zulässt.

Sehen Sie hier einen Rückblick auf die 554. Waldshuter Chilbi:

2. OB-Wahl in Waldshut-Tiengen

Die erste Amtszeit von Philipp Frank als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen geht dem Ende entgegen. 2015 war der heute 54-Jährige mit knapp 90 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Martin Albers gewählt worden. Im Sommer 2023 steht nun erneut eine OB-Wahl an. Frank hatte im Interview mit dieser Zeitung bereits signalisiert, dass er große Lust auf eine zweite Amtszeit habe. Das Datum für die OB-Wahl legt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Januar fest.

3. Hohentengen sucht neuen Bürgermeister

Während der Waldshut-Tiengener Rathauschef weitermachen will, zieht sich Martin Benz aus Hohentengen zurück. 2022 hatte er im Gemeinderat bekannt gegeben, dass er bei der 2023 anstehenden Bürgermeisterwahl nicht mehr kandidieren werde, eine Entscheidung, die ihm sehr schwergefallen sei. Gewählt wird in Hohentengen am 26. März. Bis zum 27. Februar können sich interessierte Kandidaten bewerben.

4. Wutacher Rathaussessel wird frei

Auch in der Gemeinde Wutach im nordöstlichen Landkreis sind die Stimmbürger 2023 aufgefordert, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Christian Mauch will nach 16 Jahren nicht mehr antreten und gibt seinen Sessel im Rathaus frei. Die Bürgermeisterwahl ist am 29. Januar. Dafür kandidieren Alexander Pfliegensdörfer, Rechnungsamtsleiter aus Mönchweiler, und der Bonndorfer Gemeinderat Werner Intlekofer.

5. Schweizer Straßensperrung tangiert Lottstetten

Ab dem 17. Juli 2023 plant der Kanton Zürich die Fahrbahninstandsetzung der Schaffhauserstrasse, der Fortsetzung der B 27 (Bild) zwischen Lottstetten und Eglisau hinter dem Zollamt Solgen. Dies wird zu einer umfangreichen Sperrung und Umleitung des Verkehrs zwischen Zürich und Schaffhausen führen, was auch die Gemeinde Lottstetten beeinträchtigen wird. So ist geplant, Teile des Autoverkehrs – immerhin rund 14.000 Fahrzeuge am Tag – via Zollamt Rafz über die Lottstetter Hauptstraße umzuleiten. Detaillierte Planungen sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Ab dem 17. Juli 2023 plant der Kanton Zürich die Fahrbahninstandsetzung der Schaffhauser Straße, der Fortsetzung der B 27 (Bild) hinter dem Zollamt Solgen. | Bild: Ralf Göhrig

6. Kreistrachtenfest in Tiengen

Tiengen ist 2023 Gastgeber des Kreistrachtenfestes. Es findet im Rahmen des 608. Schwyzertages (30. Juni bis 3. Juli) statt, wie Tobias Fritz, Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen, auf Nachfrage mitteilt. „Höhepunkt wird hierbei der Festumzug zum Kreistrachtefest am 2. Juli um 14 Uhr sein“, erklärt er. Der ausrichtende Verband „Bund Heimat und Volksleben“ feiert zudem sein 75-jähriges Bestehen. Gleichzeitig feiert Tobias Fritz zufolge das Land Baden-Württemberg 175 Jahre Badische Revolution. „Ob und wie sich die Zunft und die Stadt daran beteiligen möchten, ist noch offen“, so der Zunftmeister.

7. Partnerstädte feiern ihre Verbundenheit

Seit 60 Jahren unterhält die Stadt Waldshut-Tiengen eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Blois und seit 50 Jahren mit der englischen Stadt Lewes. Gefeiert werde beides das ganze Jahr über, sagte Elvira Hansmann, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreis Blois-Waldshut-Tiengen-Lewes, beim Neujahrsempfang der Stadt. Ein Festwochenende sei um Fronleichnam geplant. „Die Jubiläen bieten die Möglichkeit, alte Begegnungen wieder aufzufrischen und die Partnerschaften mit neuem Leben zu füllen“, sagte der Vorsitzende Markus Schmitt bei der Hauptversammlung des Vereins im April 2022.

8. Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen

Mit dem Hochrhein-Narrentreffen der VSAN (Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte) richtet die Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen am Wochenende, 11. und 12. Februar, ein närrisches Großspektakel aus, das nur alle zehn Jahre nach Tiengen kommt. Eigentlich hätte das Narrentreffen schon 2021 stattfinden sollen, aber Corona kam dazwischen. Umso größer ist die Vorfreude bei der Tiengener Narrenzunft, dass es jetzt endlich soweit ist. Rund 3000 Hästräger werden zu dem Treffen erwartet. Höhepunkt wird der große Umzug durch die Tiengener Altstadt mit mehr 30 Gruppen aus der näheren und ferneren Umgebung sein.

9. Landkreis Waldshut wird 50 Jahre

1973 änderte sich die Landkarte von Baden-Württemberg. Im Zuge der Kreisreform wurde die Zahl der ehemals 63 Landkreise auf 35 Verwaltungseinheiten reduziert. Vom bisherigen Landkreis Säckingen gingen alle Gemeinden mit Ausnahme von Karsau, Minseln, Nordschwaben, Rheinfelden und Schwörstadt in den Landkreis Waldshut über. Vom bisherigen Landkreis Hochschwarzwald kamen die ehemals selbstständigen Kommunen Bernau, Bonndorf im Schwarzwald, Brunnadern, Ebnet, Ewattingen, Grafenhausen, Gündelwangen, Häusern, Holzschlag, Menzenschwand, Münchingen, St. Blasien, Wellendingen und Wittlekofen zum Landkreis Waldshut. Dieses Ereignis soll 2023 gefeiert werden. Details werden noch bekannt gegeben.

10. Kleggau-Narrentreffen in Eggingen

Erstmals seit 2020 findet wieder ein Kleggau-Narrentreffen statt. Es findet am Wochenende, 4. und 5. Februar, in Eggingen statt. 27 Mitgliedszünfte zählt der Narrenverband. Ausrichter des 41. Klettgau-Narrentreffens sind die Egginger Füchse. Der Narrenverein der Wutachtalgemeinde feiert zeitgleich sein 50-jähriges Bestehen. T-Shirts zum Narrentreffen tragen aus ddiesem Anlass den Aufdruck „Wir werden fuchszig“. Die Festmeile wird am Samstag um 16 Uhr eröffnet, die Narren aus Berau stellen den Narrenbaum, es folgen Nachtumzug und Hexensprung. Der Sonntag beginnt mit dem Zunftmeisterempfang, um 13.33 Uhr startet der große Umzug.

Das Kleggau-Narrentreffen findet am 4. und 5. Februar in Eggingen statt. Bei diesem Anlass feiern die Egginer Füchse (Bild) ihr 50-jähriges Bestehen. (Archivbild von 2019) | Bild: Ursula Freudig

11. Feuerwehr Waldshut zieht um

2023 steht der Umzug der Feuerwehr Waldshut um. Die Abteilung verlässt ihr in die Jahre gekommenes Gerätehaus am Johannisplatz und richtet sich im Neubau an der Robert-Gerwig-Straße ein. Darin ist bereits seit Ende 2022 die neue Kindertagesstätte Ziegelfeld in Betrieb. Nun wird das Gebäude auch noch mit den Kameraden den Feuerwehr mit Leben gefüllt. Voraussichtlich im Frühjahr plant die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen einen Tag der offenen Tür, um das Feuerwehrgerätehaus mit Kita auf dem Dach der Bevölkerung vorzustellen.

12. Wutachbahn verkehrt wieder öfter

Die Reaktivierung der Bahnstrecke von Lauchringen bis Stühlingen-Weizen ist in drei Schritten geplant. Bis der Verkehr wieder stündlich rollt, müssen in Eggingen ein Kreuzungsbahnhof errichtet sowie Bahnsteige neugebaut oder erweitert werden. Die Kosten liegen bei rund 4,8 Millionen. Doch bereits ab Dezember 2023 sollen Züge im Zweistunden-Takt rollen. Ab Dezember 2027 kann mit Inbetriebnahme der elektrifizierten Hochrheinstrecke ein durchgehender Stundentakt von 5 Uhr bis Mitternacht erfolgen.

13. Schlüchttal-Narrentreffen in Berau

Die Narrenzunft Wurzelsepp aus Berau wird das Narrentreffen der Schlüchttalnarren-Vereinigung am Wochenende, 11. und 12. Februar, in Berau ausrichten. Geplant war es bereits an Fasnacht 2022, doch Corona machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Das Programm für die zwei närrischen Tage steht. So wird es am Samstagabend eine Narrenparty mit Guggenmusiken und DJs geben. Am Sonntag wird das Narrentreffen in der Berauer Pfarrkirche mit einem närrischen Gottesdienst beginnen, bevor es zum Zunftmeisterempfang in die Falkensteinhalle geht. Der große Narrenumzug startet dann um 13.30 Uhr. 48 Gruppen, Narrenvereine und Guggenmusiken aus der Region werden daran teilnehmen.

14. Vereinshaus Kadelburg öffnet nach Sanierung

Seit Sommer 2021 wird das Vereinshaus an der Kirchstraße in Kadelburg saniert. Neben einer Kinderkrippengruppe im Erdgeschoss werden sich das Obergeschoss der Musikverein und der Narrenverein Kadelburg teilen. Weiter werden diese Räume vom Männergesangsverein, dem Verein der Gartenfreunde und dem Oldi-Traktorenclub Küssaberg genutzt werden. Das Obergeschoss wird zukünftig neben dem Turnverein auch von den Landfrauen Kadelburg genutzt. Die Sanierung steht kurz vor dem Abschluss.

15. Ühlingen-Birkendorf und Machecoul feiern Partnerschaft

2023 blicken Machecoul in Frankreich und Ühlingen-Birkendorf auf 50-jährige Partnerschaft zurück. Das Jubiläum soll über Pfingsten in Machecoul und vom 25. bis 27. August in Ühlingen-Birkendorf gefeiert werden. Die beiden Komitees haben ein abwechslungsreiches Programm vorgesehen, das über übliche Festveranstaltungen und Zusammenkünfte hinausgeht. So soll in Machecoul auch ein Ausflug ans Meer, an den Strand der Hafenstadt Pornic angeboten werden.

16. Gurtweil bekommt neue Schlüchtbrücke

Seit Oktober 2021 ist die alte Schlüchtbrücke in Gurtweil Geschichte. Der Zahn der Zeit hatte an dem 96 Jahre alten Bauwerk genagt. Der Übergang für Fußgänger und Radfahrer in der Pater-Jordan-Straße zwischen Kernort und dem Wohngebiet rund um die Königsberger Straße wurde abgerissen. 2023 bekommt der größte Waldshut-Tiengener Ortsteil eine neue Brücke. Der Bau habe sich zwar verzögert, aber noch voraussichtlich Januar werde der Gemeinderat die Bauvergabe entscheiden, sodass auf jeden Fall noch in diesem Jahr die Nachfolgebrücke stehen wird, versprach Ortsvorsteher Claudio Helling bei der Bürgerversammlung Anfang Januar.

Sehen Sie hier Fotos und ein Video vom Abriss der alten Brücke:

17. Häusern bekommt Windräder

Nördlich der Gemeinde Häusern im Landkreis Waldshut planen die Energiedienst AG und die EnBW Windkraftprojekte GmbH gemeinsam einen Windpark mit zwei Windenergieanlagen. Jahrelang wurde über Windkraftanlagen auf dem Gießbacher Kopf bei Häusern diskutiert, Anfang des Jahres 2022 genehmigte das Landratsamt Waldshut das Vorhaben. Die Fundamente sind fertig, Turmteile, das Maschinenhaus mit Getriebe und Nabe wurden im September zum Giesbacher Kopf transportiert. Die Rotorblätter warten in Seebrugg, bis sie im Frühjahr 2023 zur Baustelle transportiert werden. Die Montage soll ebenfalls im Frühjahr erfolgen.

18. Nöggenschwieler Rosentage locken zum 52. Mal

Im Namen der Rose heißt es vom 8. bis 10. Juli wieder im Weilheimer Ortsteil Nöggenschwiel. An diesem Wochenende finden zum 52. Mal die Rosentag statt. Das Dorf, das sich der Königin der Blumen verschrieben hat, präsentiert sich mit einem Rosenmarkt, einem Festumzug und einer Unterhaltungs­veranstaltung für Familien, Kinder und Senioren, wie die Veranstalter mitteilen.

Vom 8. bis 10. Juli wird es wieder festlich und blumig in Nöggenschwiel. Dann stehen die 52. Rosentage an. (Archivbild von 2022) | Bild: Bettina Ebi

19. Digitale Bauanträge in Waldshut-Tiengen möglich

Im Baurechtsamt der Stadt Waldshut-Tiengen wird die Digitalisierung massiv vorangetrieben. Schon Anfang 2023 werde es möglich sein, dass Bauanträge digital eingereicht werden können, erklärte Amtsleiterin Silke Ostermann Ende 2022 gegenüber dieser Zeitung. „Dem Bauherrn bringt das zum einen den Vorteil, dass er direkt den Verfahrensfortschritt beobachten kann. Zum anderen geht es schneller und ist mit erheblich weniger Postverkehr verbunden“, fügte sie hinzu.

20. Bezirksmusikfest in Degernau

Der Musikverein Degernau feiert 2023 sein 100-jähriges Bestehen mit einem Bezirksmusikfest am 1. und 2. Juli auf dem Rathausplatz. Mit dem Jugendorchester Wutöschingen, dem Kindergarten Degernau sowie den beiden benachbarten Musikvereinen aus Schwerzen und Horheim wird das Bezirksmusikfest am Freitagabend eröffnet, im Anschluss spielt die Partyband Popcorn. Am Samstag spielt nach Möglichkeit der Musikverein Brigachtal, außerdem der Musikverein Wutöschingen, zur späten Stunde treten die Brotäne Herdepfl auf.

21. Strohskulpturen kehren zurück

2023 wird es nach einer coronabedingten längeren Unterbrechung wieder einen Strohskulpturen-Wettbewerb in der Gemeinde Höchenschwand geben. Positiv sei, dass sich wieder zehn Vereine mit tollen Ideen daran im Herbst beteiligen wollen, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler bei einer Bürgerversammlung zu Jahresbeginn. Am Sonntag, 3. September, alternativ eine Woche später, soll der 11. Strohskulpturen-Wettbewerb beim Bauernmarkt in Frohnschwand eröffnet werden. Die Ausstellung dauert bis Samstag, 8. Oktober. Die Prämierung ist am Samstag, 30. September.

Nach vier Jahren kehrt der Strohskulpturen-Wettbewerb im September nach Höchenschwand zurück. (Archivbild von 2019) | Bild: Verena Wehrle

22. Schneeskulpturen-Festival in Bernau

Die Gemeinde Bernau veranstaltet vom 2. bis 5. März wieder das Schneeskulpturen-Festival – sofern die Wetterlage es erlaubt. Sieben Künstlerpaare werden auf einem kleinen Plateau oberhalb des Ortsteils Innerlehen in einer Open-Air-Werkstatt aus drei-mal-drei-mal-drei Meter großen Eisblöcken Kunstwerke schaffen. Das Schneeskulpturen-Festival war eigentlich für Anfang Februar 2023 vorgesehen. Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass der Termin um einen Monat verschoben wurde.

23. Bürgermeisterwahl in Wutöschingen

Turnusgemäß steht 2023 in der Gemeinde Wutöschingen eine Bürgermeisterwahl an. Die dritte Amtszeit von Bürgermeister Georg Eble neigt sich dem Ende entgegen. Am 8. März 2015 war der Rathauschef mit 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Bürgermeisterwahl steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag, 30. Januar.