Wutach vor 5 Stunden

Bonndorfer Gemeinderat Werner Intlekofer Wutacher Bürgermeister werden

Werner Intlekofer (53) tritt bei der Bürgermeisterwahl in Wutach an. Der Bonndorfer Gemeinderat will sich für den Naturschutz einsetzen. Warum er sich bis kurz vor Bewerbungsschluss Zeit ließ, erfahren Sie hier.