von Ursula Ortlieb

Im kommenden Jahr können Machecoul und Ühlingen-Birkendorf auf 50-jährige Partnerschaft zurückblicken. Dies soll gefeiert werden. Zur Erarbeitung eines gemeinsamen Jubiläumsprogramms reisten sieben Mitglieder des Partnerschaftskomitees aus Machecoul nach Ühlingen-Birkendorf und genossen neben den Besprechungen mit den deutschen Freunden das Hagehole und eine geführte Wanderung auf dem Berauer Hutpfad.

Mit den französischen Freunden unternahm der Freundeskreis eine Wanderung auf dem Berauer Hutpfad. | Bild: Ralf Jehle

Die französische Delegation ist angereist

Im Rathaus Ühlingen wurde das Programm 50 Jahre Städtepartnerschaft (französisch: Jumelage) Ühlingen-Birkendorf-Machecoul besprochen und abgestimmt. Vorsitzende Marianne Buchmüller begrüßte die französische Delegation mit der Vorsitzenden Giselé Jaunatre und deren Stellvertretern Emmanuel Leduc und Karin Ebner, weitere Mitglieder der Freundeskreise Ühlingen-Birkendorf-Machecoul sowie Bürgermeister Tobias Gantert.

Feiern über Pfingsten und im August

Das Jubiläum soll über Pfingsten 2023 in Machecoul und vom 25. bis 27. August 2023 in Ühlingen-Birkendorf gefeiert werden. Die beiden Komitees haben ein abwechslungsreiches Programm vorgesehen, das über übliche Festveranstaltungen und Zusammenkünfte hinausgeht. So soll in Machecoul auch ein Ausflug ans Meer, an den Strand der Hafenstadt Pornic angeboten werden. Hierzu sind alle herzlich eingeladen.

Sie suchen Übernachtungsmöglichkeiten

Die Fahrt in die Bretagne wird vom Freundeskreis organisiert. Programm mit den Festveranstaltungen soll noch detailliert veröffentlicht werden. Vereine und Bevölkerung sind zur Mithilfe aufgerufen. Für die Übernachtung der französischen Gäste im August werden Unterkünfte benötigt. Da im August noch Saison ist, hoffe man, dass für die französischen Freunde Zimmer freigehalten werden.

So entstanden Städtepartnerschaften

Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich leisten seit Ende des Zweiten Weltkrieges einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft. Geprägt durch die schlimmen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, folgten die Initiatoren aus Überzeugung dem Versöhnungswerk von Konrad Adenauer, Robert Schumann und Charles de Gaulle. Deutsch-französische Partnerschaften entstanden.

In Birkendorf begann es 1973

Am 8. September 1973 wurde zwischen Birkendorf und Machecoul die Partnerschaft vom damaligen Bürgermeister Eugen Kaiser und seinem französischen Amtskollegen Robert Girard offiziell besiegelt. 1979 wurden die Ortsteile der Gesamtgemeinde einbezogen. Die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, haben sich auch Menschen aus allen Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf zur Aufgabe gemacht.

So soll die Freundschaft lange erhalten bleiben

Der Freundeskreis Machecoul um Vorsitzende Marianne Buchmüller möchte vor allem Jugendliche gewinnen, sich an gegenseitigen Besuchen, Begegnungen und Schüleraustauschen aktiv zu beteiligen. Die deutsch-französische Freundschaft als Grundlage für dauerhaften Frieden in Europa ist mehr denn je von großer Bedeutung.

Die Partnergemeinde Machecoul war bis zum Zusammenschluss mit Saint-Même-le-Tenu 2016 eine eigenständige Gemeinde im Département Loire-Atlantique in der französischen Region Pays de la Loire. Sie liegt 32 Kilometer südwestlich von Nantes in der Nähe der Atlantikküste. Die neue Gemeinde trägt den Namen Machecoul-Saint-Même. Mit Ühlingen-Birkendorf (zunächst Birkendorf) besteht seit dem Jahr 1973 eine Partnerschaft. (jsc)

Auch zur Mitarbeit im Freundeskreis sind junge Leute willkommen. Deutsche und französische Komitees, Freundeskreise treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus und sorgen mit einem gemeinsam erarbeiteten Programm für eine lebendige Partnerschaft.

Anmeldung zur Fahrt und Teilnahme beim Jubiläum in Machecoul nimmt Marianne Buchmüller unter Telefon 07743/51 57 oder per E-Mail (marina.buchmueller@outlook.de) entgegen.