Ühlingen-Birkendorf vor 19 Minuten

Die Vorbereitungen für das Schlüchttal-Narrentreffen in Berau sind in vollem Gang

Mit einem Jahr Verspätung findet am 11. und 12. Februar 2023 das Schlüchttal-Narrentreffen in Berau statt. Zunftmeister Sebastian Schlachter erzählt, welche Arbeiten aktuell anstehen und was die Besucher erwartet.