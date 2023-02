Die geplante Ausweitung des Naturschutzgebietes im Markelfinger Winkel sorgt derzeit für viel Diskussion und wird sowohl Befürworter, als auch Gegner in diesem Jahr weiter beschäftigen. Kein Wunder also, dass der Lösungssatz des diesjährigen Jahresrückblickrätsels der SÜDKURIER-Redaktion Radolfzell etwas mit dem Markelfinger Winkel zu tun hat – und mit den Kolbenenten, eine Art der Wasservögel, die durch das Gebiet geschützt werden sollen. Hier gibt es nun die Auflösung zu den einzelnen Feldern:

1. Moderne Zeiten beim Fasnachtsauftakt

Weil die Narrizella ihr traditionelles Frühshoppen wegen der Corona-Pandemie nicht umsetzen konnte, luden sie zum Närrischen Geplauder. Die Besonderheit daran: Nicht nur Männer, auch Frauen durften mitfeiern. (K)

2. Attraktion an Wanderwegen

Um den Tourismus weiter zu fördern, sollten fünf Wanderwege rund um Radolfzell mit Panoramatafeln mit Fotos von Achim Mende aufgewertet werden. (O)

3. Mehrere Ursachen für einen Astbruch

Dass im August ein Ast auf dem Campingplatz in Markelfingen abbrach und auf einem Auto landete, war laut Baumpflege-Experte Heinrich Holewa nicht nur auf heftigen Regen zurückzuführen, der sich in hohlen Stellen und in Blätter angesammelt hatte. Sondern womöglich auch auf einen Pilzbefall in der Baumkrone. (L)

Radolfzell Todesfalle Baum? Wie der Spaziergang sicher bleibt Das könnte Sie auch interessieren

4. Von Narren für Narren

Die Junker von Hohenfriedingen ließen anlässlich des 25. Jubiläums ihrer Abteilung die Fassade am Eingang zum Zunfthaus der Narrizella an der Seestraße neu erstrahlen. (B)

5. Nager sorgt für Überflutung

Ganze Arbeit leistete der Biber, der es sich 2022 in Markelfingen gemütlich gemacht hatte: Durch seinen massiven Staudamm wurde es im Untergeschoss des Sportheims nass. (E)

Bild: Schönlein, Ute

6. Würdigung für medizinischen Einsatz

Der SPD-Bürgerpreis ging 2022 an die Mitarbeiter der Klinik für Innere Medizin im Hegau-Bodensee Klinikum Radolfzell (N)

7. Zu wenig Fahrer

Dass die Linien 1 und 2 des Stadtbusses Radolfzell Ende August und Anfang September nur in einem verringerten Takt bedient werden konnten, lag an einem Engpass an Fahrpersonal. (E)

8. Närrische Bilder in der Altstadt

Neue Dekoration gab es in Radolfzell zur Fasnacht 2022 in Form einer Fasnachts-Galerie mit 80 großformatigen Bildern zu bewundern. (N)

Da wurden die närrischen Bilder der Galerie noch hergestellt: Roland Zimmer zeichnet ein, wo Ösen zur Aufhängung angebracht werden müssen. | Bild: Marinovic, Laura

9. Legale Kunst im Wald

Um Vandalismus an der Jugendhütte im Altbohlwald zu verhindern, beschloss der Radolfzeller Jugendgemeinderat, dort eine legale Sprühfläche entstehen zu lassen. (T)

10. Großzügige Spende fürs Rote Kreuz

Dass die Gruppe „Helfer vor Ort“ des Öhninger Roten Kreuzes sich 2022 über ein neues, wendigeres Fahrzeug freuen konnten, war einer anonymen Spenderin zu verdanken. Mit einer weiteren Spende wurde ein Navigationsgerät gekauft. (E)

11. Warum es mehr Unfälle gab

Dass für 2021 eine auffällige Steigerung der Verkehrsunfallzahlen in Radolfzell verzeichnet wurde, führte der Leiter des Radolfzeller Polizeireviers, Georg Lautenschläger, auf die Lockerungen der Corona-Regeln und vermehrte Fahrradunfälle zurück. (N)

12. Bekannte Sängerin aus der Ukraine

Auf der Feier anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages im Radolfzeller Milchwerk trat Alina Dzendzyk auf – Finalistin der ukrainischen Version der Talentshow X-Faktor aus dem Jahr 2016. (E)

Alina Dzendzyk beim Auftritt im Milchwerk. | Bild: Georg Lange

13. Straßenname nur noch selten

Nachdem 2022 die Lettow-Vorbeck-Straße in Radolfzell in ‚Magnolienstraße‘ umbenannt wurde, gab es in Deutschland nur noch vier Städte mit einer solchen Straße – Cuxhaven, Delmenhorst, Kaiserslautern und Völklingen (N)

14. Blindenschrift am Bahnhof

Für mehr Barrierefreiheit wurden 2022 am Radolfzeller Bahnhof taktile Hinweisschilder mit Buchstaben in Blindenschrift angebracht (T)

Das taktile Leitsystem am Bahnhof Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

15. Warum Ortschaftsräte gingen

Dass 2022 Heike Suhr und Volker Waller für Josef Klett und Christian Schütz in den Böhringer Ortschaftsrat nachrückten hatte zwei Gründe: Josef Klett gab seinen Sitz aus Altersgründen ab und Christian Schütz war umgezogen. (E)

16. Rathauschef mit Hut und Colt

Zum Narrenbaumfällen der Holzer im Radolfzeller Altbohlwald war Oberbürgermeister Simon Gröger als Lucky Luke verkleidet. (R)

17. Neuer Standort der Tourist-Information

Dass die Tourist-Information in Markelfingen 2022 in die Rezeption des Campingplatzes umzog, lag laut Nina Hanstein daran, dass das Radhotel den Betrieb aufgeben musste, weil Personal fehlte. (N)

Die Gewinner Der erste Preis: Über zwei Karten für den Auftritt von Max Giesinger am Milchwerk Musik Festival am Sonntag, 10. September, kann sich Martina Schubert aus Radolfzell freuen.



Der zweite Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Ben Zucker am Freitag, 8. September, ebenfalls beim Milchwerk Musik Festival hat Hildegard Schmid aus Radolfzell gewonnen.



Der dritte Preis: Manfred Duttle, ebenfalls aus Radolfzell, darf gemeinsam mit einer weiteren Person das Konzert von Matthias Reim am Freitag, 31. März, im Milchwerk besuchen.

18. Toilette mit Klopapier-Alarm

Die Toilette, die auf dem Stahringer Dorfplatz aufgestellt wurde, blockiert nicht nur den Zugang, wenn das Klopapier leer ist, sondern informiert zudem einen Gemeindemitarbeiter über eine App. (M)

19. Temperaturen vertreiben Musiker

Dass das Hannoken-Sextett bei seinem Auftritt auf dem Abendmarkt die Bühne verließ, hatte nichts mit Protest oder den Platzverhältnissen zu tun – sondern damit, dass es den Musikern einfach zu heiß geworden war. (A)

20. Erfolgreiche Sportlerin

Anna-Lena Forster durfte sich 2022 nach ihrem Erfolg bei den Paralympics in Peking zum vierten Mal in das Goldene Buch der Stadt eintragen. (R)

21. Die bekannte Museumsleiterin

Yvonne Istas, die neue Leiterin des Hesse-Museums in Gaienhofen, war in der Vergangenheit bereits Leiterin des Stockacher Stadtmuseums gewesen. (K)

22. Tierische Merkmale

Dass es sich bei dem männlichen Luchs, der auf der B34 zwischen Güttingen und Stahringen gesichtet wurde, um das Tier mit der Nummer B723 handelte, wurde anhand seines Fleckenmusters identifiziert – das ist nämlich einzigartig. (E)

23. Kleine freiwillige Helfer

Kleine Kinder dürfen sich freuen: Seit einer Satzungsänderung dürfen nicht nur Kinder ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr, sondern schon Sechsjährige in die Jugendabteilung der Radolfzeller Feuerwehr aufgenommen werden. (L)

24. Trauriger Rest einer Wiese

Trotz Spendenaktion kann von der Wiese am Radolfzeller Krankenhaus nur wenig gerettet bleiben: Die gespendete Summe reicht gerade einmal für 16 Quadratmeter. (F)

25. Ungewöhnliche Hochzeitsaktion

Das Steinherz, das 2022 aufgrund des Niedrigwassers zwischen Mettnau und Reichenau auftauchte, war dort 2022 als Teil einer Art Schnitzeljagd anlässlich einer Hochzeit gelandet. (I)

Dieses Steinherz kam 2022 aufgrund des Niedrigwasser im Bodensee zum Vorschein. | Bild: Schneider, Anna-Maria

26. Ein Präsident in luftigen Höhen

An diese Schlüsselübergabe zur Radolfzeller Fasnacht wird sich so manch einer bestimmt auch noch in Zukunft erinnern: Um den Oberbürgermeister zu entmachten, ließ sich Narrizella-Präsident Martin Schäuble mit der Hebebühne in das Obergeschoss des Rathauses fahren und zog den OB heraus. (N)

Im Korb wird OB Simon Gröger (links) am Schmutzigen Dunschtig 2022 von den Narrizella aus dem Rathaus geholt. | Bild: Jarausch, Gerald

27. Langsamer Tod eines Baumes

Dass die alte Platane an der Ecke der Bismarckstraße und der Untertorstraße in Radolfzell langsam stirbt, liegt laut Heinrich Holewas Einschätzung an Schäden an den Wurzeln durch den Bau des Seniorenheims. (G)

28. Umweltfreundlicher Abendmarkt

Für den Abendmarkt in Radolfzell gab es 2022 strenge Vorschriften: Gastronomische Verkaufsstände mussten zwingend auch vegetarische Gerichte anbieten. (E)

29. Einsatz für Tiere

Bei den sechs verirrten Tieren, die von Peter Serwe, Peter und Hermann Blum sowie Hans-Georg Lauer im Sommer 2022 in Markelfingen auf den richtigen Weg geführt werden mussten, handelte es sich um Schwäne. (R)

30. Massenweise Höribülle

In der Büllesuppe des Clubs der kochenden Männer landeten beim Büllefest 2022 rund 200 Kilogramm Höribülle. (W)

31. Sorgen vor der Bürgermeisterwahl

Für Aufruhr vor der Bürgermeisterwahl in Öhningen sorgte ein Postchaos: Im Verteilungszentrum der Deutschen Post waren Briefwahlunterlagen liegen geblieben. (I)

32. Filme über Filme

Diese Sammlung kann sich sehen lassen: Bevor Mario Deichmeier das Ende seiner Videothek in Radolfzell verkündete, hatte er dort über 15.000 Filme angeboten. (N)

33. Ein besonderer Auftritt

Dass Schauspieler Martin Wangler die Homburg 2022 in einem Traktor anfuhr, lag an seinem Kabarettprogramm: Der Traktor zog nämlich einen zur Bühne umfunktionierten Forstarbeiterwagen. (K)

34. Bundestagsabgeordnete zu Besuch

Bei dem politischen Besuch an der Friedenskundgebung im Frühjahr 2022 handelte es sich um die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl. (E)

35. Fahrbahn für Kinder

Bei dem neuen Angebot für Kinder, das 2022 an der Karl-Wolf-Straße in Radolfzell eröffnet wurde, handelt es sich um einen Kids Bike Loop. (L)