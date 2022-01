von Gerald Jarausch

Auf Nachfrage hat der Aborist der Stadt, Heinrich Holewa, erklärt, warum die Maßnahme an dem rund 100 Jahre alten Baum notwendig geworden ist: „Der Baum stirbt langsam ab.“ Nach seiner Einschätzung wurden die Wurzeln der Platane beim Bau des Seniorenheims derart geschädigt, dass an ein dauerhaftes Überleben nicht zu denken ist. „Wir werden den Baum so lange halten, wie es möglich ist“, versprach er. Um die Sicherheit des Baumes zu gewährleisten, wurden die Äste eingekürzt, um das Gewicht etwas zu reduzieren. Der Baum wird in Zukunft jedes halbe Jahr von dem Arboristen überprüft.