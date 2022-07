Radolfzell vor 4 Stunden

Es gibt doch einen Abendmarkt in Radolfzell – aber anders als bisher gewohnt

Nachdem es erst so aussah, als könne auch 2022 kein Abendmarkt in Radolfzell stattfinden, steht nun am 7. Juli der erste Termin der Veranstaltungsreihe an. Die Verantwortlichen haben jedoch am Konzept gefeilt.