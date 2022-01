von Gerald Jarausch

Wenn sich ein Biber einmal einen Standort für die Aufzucht seiner künftigen Familie ausgesucht hat, dann verändert sich die Landschaft in kurzer Zeit. Das musste man nun erneut in Markelfingen zur Kenntnis nehmen. Dort hat nach Ansicht des zuständigen Biberbeauftragten Gunnar Hornstein ein einzelnes Tier den Bach entlang der Bahnlinie gestaut. Das machen die Biber in der Regel dann, wenn sie einen Bau, der sich oberhalb der Staustufe befindet, anlegen wollen. Denn der Eingang zu dem Bau oder gar einer Biberburg muss sich ständig unter Wasser befinden. So schützen Biber sich und ihren Nachwuchs vor Feinden.

Ein Damm aus Zweigen und Schlamm staut den Bachlauf entlang der Bahnlinie. Die scheuen Tiere verändern in kürzester Zeit die Landschaft. | Bild: Jarausch, Gerald

Genau das ist an dem Bachlauf, der aus Radolfzell kommend entlang der Nordseite der Bahnlinie Richtung Markelfingen fließt, passiert. Den Staudamm, den das Tier aus Ästen und Schlamm zusammenfügt und der erstaunlich massiv ist, hat das Wasser auf den Riedwiesen ansteigen lassen. Nachdem es dort über mehrere Wochen gestanden hat, sind erste Anzeichen bereits im Sportheim des FC Markelfingen zu erkennen.

Ein neues Gewässer ist entstanden: Die überfluteten Bereiche, die der Biber durch seinen Damm erzeugt hat. Was den Biber freut ist für die Anwohner oft ein Ärgernis. | Bild: Jarausch, Gerald

Im Untergeschoss, in der sich auch die Kegelbahn befindet, sind die Wände zuletzt feucht geworden, wie Ortsvorsteher Lorenz Thum berichtet. Es musste deshalb schon der Putz abgeschlagen werden. Zudem will man demnächst eine Drainage auf der Außenseite des Gebäudes verlegen. Wegen der eindringenden Feuchtigkeit hat der Biberbeauftragte es ausnahmsweise gestattet, den Damm, der in unmittelbarer Nähe zum Gebäude lag, zu öffnen. Solche Maßnahmen sind normalerweise verboten, denn Biber und ihre Bauten sind streng geschützt. Wer sie beschädigt oder die Tiere angeht, muss mit Strafen rechnen.

Zum Biber Beim Europäischen Biber (Castor fiber) handelt es sich um das größte Nagetier Europas. Weltweit ist es das zweitgrößte – nach dem Südamerikanischen Wasserschwein. Ein ausgewachsenes Tier wird etwa 1,30 Meter lang. Davon entfallen rund 30 Zentimeter auf die „Kelle“, den typischen Schwanz des Bibers. Der Biber unterliegt in Deutschland dem Naturschutzrecht und zählt in Europa zu den streng geschützten Arten. Biber leben in geschlossenen und monogamen Familienverbunden die aus den Elterntieren sowie zwei Generationen Jungtiere bestehen. Auch in Böhringen ist der Biber aktiv und hat sich dort niedergelassen.

Ernsthaft vergrämt hat man den Markelfinger Biber damit ohnehin nicht. Es hat nicht lange gedauert, bis er rund 30 Meter oberhalb des bisherigen Damms einen weiteren angelegt hat. Dort hatte Lorenz Thum kürzlich zusammen mit einem Landwirt eine Weide absägen müssen, die sonst eventuell für eine Gefahr der Bahnlinie geworden wäre. Der Biber hatte den rund zehn Meter hohen Baum bereits so stark am unteren Stamm ausgehöhlt, dass er drohte unkontrolliert umzustürzen.

Ganze Arbeit: Lorenz Thum bestaunt die überfluteten Bereiche, die der Biber durch seinen Damm erzeugt hat. | Bild: Jarausch, Gerald

Den abgesägten Baum hat man liegen gelassen, damit der Biber das machen kann, was er mit dem Durchnagen bezwecken wollte. Er kommt an die oberen Zweige, deren Rinde er frisst. Mit dem neuen Damm hat sich der überflutete Bereich der Riedwiesen etwas Richtung Radolfzell verschoben. Lorenz Thum geht sogar davon aus, dass die betroffenen Landwirte eventuell noch gar nichts von ihrem Dilemma wissen. Denn Gras, dass über einen längeren Zeitraum überflutet ist, besitzt nicht mehr die gleiche Futterqualität, wie herkömmliches. Zudem ist es manchmal gar nicht möglich, es überhaupt zu ernten.

Die Riedwiesen sind im Bereich des Staudamms nur noch mit Gummistiefeln zu betreten, wie Ortsvorsteher Lorzenz Thum beweist. | Bild: Jarausch, Gerald

All diese Probleme, die sich ergeben, wenn Biber in die Nähe von Menschen kommen, sind das tägliche Brot von den Biberbeauftragten, die es im Land gibt. Sie sind nicht nur fachlich damit beauftragt, sondern auch so etwas wie Vermittler zwischen den Betroffenen und der Natur, die es zu schützen gilt. Gunnar Hornstein jedenfalls hat gegenüber Lorenz Thum angekündigt, demnächst tätig zu werden, wie dieser berichtet. Ab dem 10. Januar ist der Biberbeauftragte wieder aktiv und wird eine Lösung für Markelfingen erarbeiten.