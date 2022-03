In Radolfzell sollen künftig schon Kinder ab sechs Jahren in die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr einen Platz finden können. Eine entsprechende Änderung der Feuerwehrsatzung hat der Gemeinderat kürzlich in einer seiner Sitzungen einstimmig beschlossen. Bisher war eine Aufnahme in die Jugendfeuerwehr erst ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr möglich.

Spaß, Spiel und Grundwissen

Wie es in der Sitzungsunterlage heißt, soll in der neuen Kindergruppe neben Spaß und Spiel auch „Grundwissen im Umgang mit offenem Feuer, über Brandgefahren, zum richtigen Verhalten im Brandfall, für die Absetzung eines Notrufs, zur Hilfeleistung und allgemeine Sozialkompetenz“ vermittelt sowie gefördert werden.

Den Wunsch, eine Kindergruppe einzurichten, gebe es bei der Radolfzeller Feuerwehr schon seit Jahren. Allerdings sei dafür pädagogisches Fachpersonal nötig. Über dieses verfüge man nun: Zwei ausgebildete Erzieherinnen hätten sich bereit erklärt, die Radolfzeller Feuerwehr bei der Gründung und dem Fortbestand einer solchen Gruppe zu unterstützen. Wie es weiter heißt, können in einer Kindergruppe etwa 15 Kinder betreut werden, entsprechende Interessensbekundungen von Kindern sowie Anfragen von Eltern gebe es bereits.

150.000 Euro für die Grundausstattung nötig

Für die Grundausstattung der Gruppe werden Investitionen in Höhe von rund 15.000 Euro nötig, laut der Vorlage sollen diese Kosten durch Spenden gedeckt werden. Laut der Vorlage müssen zudem mit jährlichen Folgekosten in Höhe von etwa 3000 Euro gerechnet werden.

Stadträtin Susann Göhler-Krekosch (SPD) zeigte sich überzeugt, dass das Geld gut angelegt sei. Sie lobte die Einrichtung der Kindergruppe und sprach den Erzieherinnen ihren Dank für die Unterstützung aus. Dem schloss sich Manfred Brunner (FDP) an. Dietmar Baumgartner (Freie Wähler) begrüßte das Vorhaben ausdrücklich und erklärte, es sei wichtig, Kinder frühzeitig bei der Feuerwehr einzubinden, um auch später über ehrenamtliche Helfer zu verfügen.