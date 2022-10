Es war von Anfang an nur ein Hoffnungsschimmer gewesen. Bürger haben Spenden können, um die Wiese am Radolfzeller Krankenhaus zu erhalten. Einige taten es, nicht genügend. In der jüngsten Sitzung des Stiftungsrates ist Annahme der gespendeten Summe von 18.225 Euro beschlossen worden. Der Gemeinderat bestätigte ebenfalls die Annahme der Spenden.

Weit kommt die Stadt damit allerdings nicht, denn mit dieser Summe können gerade einmal 16 Quadratmeter der eigentlich 3.115 Quadratmeter großen Wiese gekauft werden. Eigentlich sind es auch nur 15,19 Quadratmeter, doch wird hier großzügig aufgerundet. Denn auch wenig Platz kostet auf dieser Fläche richtig viel. Der Bodenrichtwert aus dem Jahr 2020 gibt einen Quadratmeterpreis von 1200 Euro bei einer zweigeschossigen Bebauung der Fläche.

Die höchste Summe kam auf den letzten Drücker

Gespendet werden konnte zwischen dem 19. Februar und dem 20. Juli. Aufgerufen wurde deutschlandweit, wie der Vorlage im Stiftungsausschuss zu entnehmen ist. Bis die ersten Spenden eingingen, ist es aber laut der Spenderliste April gewesen. Die erste Spende ging am 22. April ein und war 200 Euro hoch. Die Beträge der Liste reichten von kleinen Summen wie 15 oder 20 Euro bis höhere Summen von 1500 oder gar 5000 Euro. Dieser letzte Betrag, der höchste in der gesamten Spendensammlung, ging auch ein paar Tage nach dem Ende der Spendenfrist ein, am 25. Juli.

Da der von den Bürgern gewünschte Spendenaufruf nicht den erhofften Erfolg erzielt hatte, werden nun die übrigen 3.099 Quadratmeter verkauft. Gebraucht hätte man rund drei Millionen Euro um die Wiese neben dem Radolfzeller Krankenhaus als Naherholungsgebiet erhalten zu können. Nun wird sie verkauft und soll für Wohnungsbau genutzt werden.

Der Verkauf der Wiese ist für die Finanzierung des Pflegeheim Heilig Geist dringend notwendig. Die Einnahmen aus dem Verkauf sind bereits fest in der Budgetplanung eingerechnet.