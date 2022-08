Die ehrenwerten Junker von Hohenfriedingen unterstützen die Narrizella Ratoldi seit mehr als 25 Jahren finanziell und ideell. Aus Anlass des 25. Jubiläums ihrer Abteilung, das im Oktober 2021 gefeiert wurde, ließen sich die Junker ein ganz besonderes Geschenk für ihre Zunft einfallen, das nun übergeben wurde.

Die Junker schreiben in einer Pressemitteilung, inspiriert vom Eingang am Marktplatz in das Zunfthaus sei die Idee entstanden, den Eingang an der Seestraße mit handwerklicher und finanzieller Unterstützung neu zu gestalten. Unter der Leitung von Architekt Thomas Kauter wurde das von ihm angefertigte Modell nun Wirklichkeit. Die neue Fassade wurde von Udo Biller beschriftet, und über dem Eingang wurde die in Stahl erstellte Zunfthauskappe angebracht, die bei Veranstaltungen nach außen geklappt werden kann.

Architekt Thomas Kauter (von links), Oberjunker Helmut Villinger und Präsident Martin Schäuble bei der Schlüsselübergabe für das Zunfthauskappen-Schild. | Bild: Eugen Kille

Das passt zur Seestraße

Oberjunker Helmut Villinger übergab die neu gestaltete Hausfassade in Anwesenheit von zahlreichen Junkern, Narrenräten und Bürgermeisterin Monika Laule an Narrizella-Präsident Martin Schäuble. Dieser bedankte sich bei den Junkern und unterstrich dabei die Bedeutung der Junker innerhalb der Narrizella. Bürgermeisterin Laule betonte in ihrem Grußwort die Wichtigkeit des Ehrenamts. Sie sagte, die neue Fassade füge sich hervorragend in die Seestraße ein.