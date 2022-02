Zur vergangenen Jahr war die Radolfzeller Fasnacht aufgrund der Corona-Pandemie eine trostlose Angelegenheit: Nicht nur Veranstaltungen wie Umzüge und Bälle mussten ausfallen, auch typische närrische Dekorationen wie Bändel und Narrenbaum waren von den öffentlichen Plätzen und Straßen verbannt worden. In diesem Jahr soll nun alles besser werden – nicht nur, was närrische Aktionen angeht, sondern auch die Deko. Seit Montagabend hängen die Narrenbändel in der Stadt, zusätzlich hat sich die Narrizella etwas ganz Besonderes überlegt: eine fasnächtliche Galerie, ähnlich der Freiluftgalerie der Aktionsgemeinschaft, in deren Rahmen in den vergangenen Jahren großformatige Fotos in einigen Straßen aufgehängt worden waren.

Aufhängen der Bändel auf dem Marktplatz: Während im Hintergrund Christoph Joos und Tobi Hinckeldein in luftiger Höhe die Bändel anbringen, rollen Markus (rechts) und Lukas Kleemann die Rolle mit den Bändeln ab. | Bild: Jarausch, Gerald

Wie Narrizella-Mitglied Peter Zabel erklärt, wird sich die närrische Galerie über die Seestraße, Poststraße und Höllstraße erstrecken, dort könnten die vorhandenen Metallseile der Aktionsgemeinschaft verwendet werden. Die Bilder für die Galerie wurden in Zables Druckerei im Industriegebiet Nord auf Hohlkammerplatten übertragen und von einigen fleißigen Narren zurechtgeschnitten. Im Anschluss sollen sie mit Ösen versehen und dann mithilfe einer Karabinerkonstruktion aufgehängt werden. Dafür wird ebenso wie bei der Aufhängung der Fasnachtsbändel ein Radlader mit einem daran befestigten Korb für die Helfer zum Einsatz kommen.

Allerdings verzögere sich die Lieferung der Ösen, so Zabel. Er bedauert: „Wir wären gerne schon ein bisschen weiter.“ Die Galerie soll so schnell wie möglich zu bewundern sein, denn allzu lange wird es sie nicht geben. „Aschermittwoch wird alles abgehängt, wenn das Wetter mitmacht“, kündigt Oberholzer Roland Zimmer schon jetzt an. Ab März will die Aktionsgemeinschaft dann auch schon mit der nächsten Auflage ihrer eigenen Freiluftgalerie starten. Trotz der Lieferprobleme rechnet das Team der Narrizella aber damit, dass die Fotos für ihre Galerie noch im Laufe dieser Woche in den Straßen angebracht werden können.

Daniel Hepfer und Jürgen Bader (von links) schneiden die Bilder nach dem Druck zu. Die Platten sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite bedruckt. | Bild: Marinovic, Laura

80 verschiedene Motive

40 Platten wurden mit jeweils einem Bild auf Vorder- und Rückseite bedruckt – insgesamt wird es also 80 fasnächtliche Motive in der Galerie zu entdecken geben. Darunter sind unter anderem Fotos, die den Ablauf der Fasnacht vom Narrenbaumstellen bis zur Fasnachtsverbrennung zeigen. „Damit von allen Stationen etwas dabei ist“, sagt Peter Zabel. Und nicht alle Fotos zeigen die Narrizella. Auch Motive mit freien Narrengruppen sind zu sehen. „Damit wir die Vielfalt zeigen“ erklärt Zabel.

Die Idee zur Galerie sei aus der Meschgerleaktion des vergangenen Jahres heraus entstanden. Damals konnten Radolfzeller ihre eigenen Bilder einreichen, die im Anschluss ausgedruckt wurden und dann als Deko für die eigene Wohnung oder den eigenen Garten verwendet werden konnten. Die Bilder der Galerie sollen nun für alle sichtbar sein, Fasnachtsstimmung verbreiten, Lust auf die närrische Zeit machen und zudem zusammen mit den anderen geplanten Fasnachtsaktionen wie das Narrenspiel Menschen in die Stadt locken. „Wir wollen präsent sein“, betont Roland Zimmer. „Unser Ziel ist es, alles zu machen, was wir dürfen.“ Er ist sich auch jetzt schon sicher: „Es wird anders, aber es wir jedes Jahr schön.“

Die Druckerei Zabel hat für Kinder mehrere Puzzles mit närrischen Motiven hergestellt. | Bild: Marinovic, Laura

Närrische Puzzles für Kinder

Für die Fasnacht daheim hat die Radolfzeller Druckerei Zabel zudem verschiedene närrische Puzzles angefertigt. Wie Peter Zabel erklärt, gibt es für kleine Kinder eine Variante mit elf Radolfzeller Traditionsfiguren, die jeweils aus vier bis neun Teilen bestehen. Für ältere Kinder gibt es zudem fünf verschiedene Puzzles mit fasnächtlichen Fotomotiven, die aus je 70 Teilen bestehen. Die Puzzles kosten 15 Euro pro Stück und können über die Druckerei Zabel bestellt werden.