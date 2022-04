Der Blick zurück: Was vom 22. bis 29. April los war

Rhein: Polizei findet Waffe, Munition und Sprengkörper

Explosiver Fund auf dem Grund des Rheins: Polizeitaucher fanden während des Tauchtrainings Anfang April Munition, eine Waffe und Sprengkapseln im Rhein bei Sulz, gegenüber der deutschen Stadt Laufenburg. | Bild: Kantonspolizei Aargau

34 Sprengkapseln, diverse Munition und eine Waffe hat die Polizei bei einem Trainingstauchgang im Rhein gefunden. Aber wer hat diese Dinge im Fluss zwischen Laufenburg und Sulz entsorgt?

Bad Säckingen: Hochrhein-Eggbergklinik unterm Hammer

Die Brache der ehemaligen Hochrhein-Eggbergklinik hat mit der Grossmann Group aus Kehl einen neuen Besitzer. Die Stadt hält das für eine gute Lösung. | Bild: Gerber, Andreas

Zwangsversteigerung der verfallenen HEK: Mit der Grossmann Group soll endlich die Wende kommen. Stadt und Investor kündigen konkrete Pläne für die verfallene Klinik in einigen Wochen an. Das Konzept geht in Richtung betreutes Wohnen.

Kommunion: Die ersten Bilder aus dem Kreis Waldshut

Fünf Kinder aus der Pfarrgemeinde Waldkirch empfingen am Weißen Sonntag die erste Hl. Kommunion. | Bild: Manfred Dinort

Viele Kinder haben beispielsweise in Waldshut-Tiengen, Weilheim, Küssaberg, Jestetten, Lottstetten, Dettighofen, Klettgau, Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen bereits ihre erste heilige Kommunion gefeiert. Hier finden Sie Bilder in einer anwachsenden Galerie.

Dachsberg: War es ein Wolfsriss?

Kühe stehen auf einer Weide (Symbolbild). Beim verletzten Kalb in Dachsberg wird ein Wolfsriss nicht ausgeschlossen. | Bild: Caroline Seidel

Ein 2,5 Monate altes Kalb wurde in Dachsberg vermutlich von einem anderen Tier verletzt. Das Senckenberg Institut untersucht die Verletzungen des Tiers. Eine Attacke durch einen Wolf ist nicht auszuschließen.

Lörrach: Brand im Krankenhaus-Zimmer

Der Haupteingang des Kreiskrankenhauses in Lörrach im März 2022. | Bild: Esteban Waid

Glücklicherweise ist hier nicht mehr passiert: Ein Patient löste am 24. April selbst einen Brand im Kreiskrankenhaus Lörrach aus und wurde verletzt. Techniker, Feuerwehr und Polizei bringen die Lage unter Kontrolle. Nun werden weitere Details zum Vorfall genannt.

Region: Von der kleinsten Gemeinde bis zum stärksten Team

Die Mannschaft der Tauziehfreunde (TZFr) Böllen – der kleinsten Gemeinde Baden-Württembergs (Archivbild). | Bild: Patrick Seeger

So viele Superlative bietet unsere Region: Das Statistische Landesamt blickt zum 70-Jährigen von Baden-Württemberg auf einige interessante Zahlen. Die Kreise Waldshut und Lörrach stechen dabei in mancher Weise hervor.

Waldshut-Tiengen: Kunstwerke zum Ausleihen

Ein Blick in die Artothek der Stadt Waldshut-Tiengen in der Mozartstraße 27. Die Bilder sind Teil der ersten Ausstellung „Rausch der Farben“ | Bild: Völk, Melanie

Die Artothek der Stadt Waldshut-Tiengen ist eröffnet: Wer möchte, kann sich für ein halbes oder ein ganzes Jahr Bilder aus der städtischen Kunstsammlung ausleihen. Wie die Ausleihe funktioniert, lesen Sie hier.

Grenzach-Wyhlen: Diese Hundehalterin gibt nicht auf

Manuela Löker und ihr Hund leiden immernoch unter dem Autounfall am 3. Juli 2020. | Bild: Manuela Löker

Bei einem Autounfall wurde der Hund von Manuela Löker schwer verletzt. Da der Wert des Tieres laut Versicherung geringer ist, als der bezifferte Schaden, bleibt sie auf den Behandlungskosten sitzen. Doch nun gibt es Hoffnung.

