von SK

In Dachsberg wurde am Samstag, 23. April 2022, ein Rinderkalb verletzt. Der Vorfall wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) gemeldet. Wie das Umweltministerium Baden-Württemberg in einer Mitteilung berichtet, ist das Kalb 2,5 Monate alt und wurde zwischenzeitlich ärztlich versorgt.

„Es wird angenommen, dass das Kalb von einem anderen Tier verletzt wurde. Eine Attacke durch einen Wolf ist nicht auszuschließen“, schreibt das Ministerium weiter. Dachsberg liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt hat die Situation untersucht. Es wurden Abstrichproben an den Verletzungen des Kalbes genommen. Die entnommenen Proben werden nun beim Senckenberg Institut untersucht. Genaueres lasse sich laut Ministerium erst nach der Untersuchung der Proben sagen.

Hochrhein/Südschwarzwald Im Kreis Lörrach nachgewiesen: Es gibt einen vierten Wolf im Land Das könnte Sie auch interessieren

Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien über das Ereignis informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten der FVA in Freiburg gemeldet werden, per E-Mail (info@wildtiermonitoring.de) oder Telefon 0761/4018274).

Informationen Wolfsprävention Ausführliche Informationen zu den Fördergebieten Wolfsprävention und zum Herdenschutz, Daten zu Wolfssichtungen im Land sowie Verhaltenshinweise beim Zusammentreffen von Mensch und Wolf gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums ( www.um.baden-wuerttemberg.de ).