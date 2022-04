Viele Kinder haben in Waldshut-Tiengen, Weilheim, Küssaberg, Jestetten, Lottstetten, Dettighofen, Klettgau, Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen ihre erste heilige Kommunion gefeiert. Hier die Bilder in einer Galerie.

In der Region gibt es mehrere Termine für die Erstkommunion. Diese Bildergalerie wird in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisiert.So wurde Kommunion gefeiert:WaldkirchFünf Kinder aus der Pfarrgemeinde Waldkirch empfingen am Weißen Sonntag die