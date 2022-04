Bad Säckingen vor 3 Stunden

Bessere Zeiten für die HEK? Käufer kündigt mehrstellige Millioneninvestition an

Mit der Grossmann Group soll endlich die Wende kommen. Stadt und Investor kündigen konkrete Pläne für die verfallene Klinik in einigen Wochen an. Das Konzept geht in Richtung betreutes Wohnen.