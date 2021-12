von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was vom 11. bis 17. Dezember los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Leider beschäftigt uns auch wieder Corona – hinsichtlich der Regeln an der Grenze und den Bedürfnissen von Covid-Patienten im Spital.

Kreis Waldshut: Kinder werden gegen Corona geimpft

Jakob Schulze aus Jestetten bekommt im Mini-Kiz in Lauchringen von dem pensionierten Arzt Elmar Vehr aus Weilheim die erste Impfdosis gegen Corona. Begleitet wird der Siebenjährige von seiner Mutter Mareike Schulze. | Bild: Oldenburg, Kai

Am 16. Dezember hat der Landkreis Waldshut offiziell mit den Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren begonnen. Einer von ihnen war der sieben Jahre alte Jakob Schulze aus Jestetten. Warum die Impfung für den Jungen und seine Eltern so wichtig war, lesen Sie hier.

Bad Säckingen: Lieferengpässe vor Weihnachten

Joshua Kanele, Mitarbeiter im Expert Villringer, vor einem leeren Regal. | Bild: Susanne Eschbach

Wer jetzt noch ein Geschenk sucht, muss schnell sein. Denn nicht alles ist lieferbar. Von Elektronikartikeln über Mode bis zu Möbeln: Wir haben bei Einzelhändlern in Bad Säckingen nachgefragt. Vor allem Elektronik könnte zu spät kommen.

Feldberg: Die ersten Skitage

Skifahren am Feldberg. | Bild: Wehrle, Verena

Ein Ski-Tag am Feldberg – mitten in der Pandemie, mitten im Verordnungs-Wirrwarr und mitten im Nebel. Ein Selbstversuch, der zeigt, dass Wintersport nach einer langen Pause endlich wieder Spaß macht und sich hier so gut wie alle an die Regeln halten. Weil sie nur eins wollen: Ein Stück Normalität. Lesen Sie hier mehr dazu.

Kreis Waldshut/Berlin: Nun Staatssekretärin im Innenministerium

Bundeskanzler Olaf Scholz und Rita Schwarzelühr-Sutter. | Bild: Zvg

Vom Umweltministerium wechselt die Waldshuter Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) mit dem Regierungswechsel ins Bundesinnenministerium. Ist das eine Beförderung? Welche Funktionen wird sie genau übernehmen? Und geht dem Umweltressort damit wichtige Expertise, gerade in Sachen Schweizer Atompolitik, verloren? Wir haben die SPD-Politikerin zu diesen und vielen weiteren Themen befragt.

Waldshut-Tiengen: Wie schmeckt eigentlich Dachs?

Zwei Dachse (Symbolbild). | Bild: dpa, Horst Pfeiffer

Beim Metzger in Waldshut wird Reporter David Rutschmann auf das Dachsgulasch in der Frischetheke aufmerksam. Dass der heimische Waldbewohner zum Verzehr geeignet ist, überrascht. Doch warum ist das so? Und wie schmeckt Dachs überhaupt? Unser Reporter hat es ausprobiert.

Hochrheinstrecke: Viele Züge fallen aus

Ein Interregio Express am Bahnhof in Tiengen. (Archivbild) | Bild: Schlichter, Juliane

Mal wieder mussten sich Bahnkunden entlang des Hochrheins ärgern: Wegen einer Häufung von Krankheitsfällen kam es auf der Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen zu zahlreichen Zugausfällen.

Hochrhein: Ist die vierte Corona-Welle gebrochen?

Die vierte Welle scheint vorerst gebrochen: Die Inzidenz in den grenznahmen Kantonen liegt aber noch deutlich über der der deutschen Nachbarn. | Bild: Obermeyer, Justus

Es gibt markante Unterschiede in der Entwicklung der Infektionslage in den deutschen Landkreisen und den grenznahen Kantonen. Sehen Sie hier die Datenanalyse der gesamten Region.

