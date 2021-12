Feldberg vor 50 Minuten

Die ersten Skitage auf dem Feldberg: Warum Wintersport gerade in dieser schwierigen Zeit Spaß macht

Ein Ski-Tag am Feldberg – mitten in der Pandemie, mitten im Verordnungs-Wirrwarr und mitten im Nebel. Ein Selbstversuch, der zeigt, dass Wintersport nach einer langen Pause endlich wieder Spaß macht und sich hier so gut wie alle an die Regeln halten. Weil sie nur eins wollen: Ein Stück Normalität.