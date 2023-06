Kreis Waldshut vor 3 Stunden Das Waldshuter Krankenhaus leuchtet rot Mit der angestrahlten Fassade will das Klinikum Hochrhein auf die Lage der Kliniken in Deutschland aufmerksam machen. Gestiegene Energiekosten, Inflation und höhere Kosten durch die Tarifabschlüsse belasten die Kliniken.

Das Klinikum Hochrhein war am Dienstag, 20. Juni, rot beleuchtet. Hintergrund war der bundesweiter Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“, mit dem die Kliniken in Deutschland auf ihre verheerende wirtschaftliche Situation aufmerksam machen wollen. | Bild: Klinikum Hochrhein GmbH