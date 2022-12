Noch zu Beginn des Jahres bremste die Corona-Pandemie viele Aktivitäten in der Gemeinde Wutöschingen aus. In den Sitzungen des Gemeinderats war Maskenpflicht, getagt wurde wegen des größeren Platzangebots in der Mensa der Alemannenschule. In den folgenden Monaten gab es aber viele gute Nachrichten: Bildung, Mobilität, Sport und Vereine sorgten für positive Nachrichten.

Neues Lernhaus an der Alemannenschule

Endlich konnte der Neubau des Oberstufengebäudes der Alemannenschule Wutöschingen (ASW) offiziell eingeweiht werden. Das neue Lernhaus für die Sekundarstufe wurde Anfang Juli feierlich eingeweiht. Architekt Harald Jäger vom Büro Bruno Jehle übergab symbolisch den Schlüssel dafür an Bürgermeister Georg Eble und Schulleiter Stefan Ruppaner.

Architekt Harald Jäger (Mitte) überreichte neben einer Spende für die Mensa einen symbolischen Schlüssel zur Einweihung des Neubaus der Alemannenschule. Schulleiter Stefan Ruppaner (links) und Bürgermeister Georg Eble freuten sich über diese Geste. (Archivbild) | Bild: Sandra Holzwarth

Rund neun Millionen hat das Projekt gekostet, etwa 3,7 Millionen erhält die Kommune an Zuschüssen. Nur kurze Zeit später wurden die ersten Abiturzeugnisse an der Gemeinschaftsschule den Schülern ausgehändigt, erst 2018 hatte die ASW die Genehmigung für den gymnasialen Zweig erhalten.

Eigens zu diesem Anlass kam Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer aus Freiburg – es war das erste Mal überhaupt, dass die Politikerin Reifezeugnisse an Abiturienten austeilte.

Ausblick auf die Termine des Jahres 2023 Aus Sicht der Vereine ist das Jahr 2023 ein ruhiges Jahr. Der einzige Verein, der ein Jubiläum feiert, ist der Musikverein Degernau. Er feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Bezirksmusikfest am 1. und 2. Juli auf dem Rathausplatz. Seit 110 Jahren gibt es den Radsportverein „Frischauf“ Ofteringen. Aus diesem Anlass gibt es am 15. April ein Festbankett und vom 14. bis 16. Juli ein Fest jeweils in der Klosterschüer. Der Familiensonntag steht am 10. September im Terminkalender, der Nikolausmarkt ist momentan am 8. Dezember geplant.

Freude über neuen Kunstrasenplatz

Von einem Zuschuss des Bundes von rund einer Million Euro profitieren in erster Linie die Alemannenschule und die Sportvereinigung Wutöschingen. 1,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde insgesamt in die Sanierung des Fußballplatzen und der Schulsportanlage.

Seit Beginn der neuen Spielzeit wird auf dem Kunstrasenplatz Fußball gespielt, die Schulsportanlagen und das Rasenspielfeld sollen im Sommer 2023 fertig werden.

Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (rechts) und Wutöschingens Bürgermeister Georg Eble gehen mit dem neuen Kunstrasenplatz auf der Sportanlage auf Tuchfühlung. Die Gesamtanlage soll im Sommer 2023 fertig werden. (Archivbild) | Bild: Sandra Holzwarth

Wutachtalbahn soll regelmäßig fahren

Im November erreichte die Verwaltung eine positive Nachricht zur Wutachtalbahn. Eine Machbarkeitsstudie bescheinigt der Strecke Potenzial. Die Reaktivierung der Bahnstrecke von Lauchringen bis Stühlingen-Weizen ist in drei Schritten geplant.

Bis der Verkehr wieder stündlich rollt, müssen in Eggingen ein Kreuzungsbahnhof errichtet sowie Bahnsteige neugebaut oder erweitert werden. Die Kosten liegen bei rund 4,8 Millionen. Schon im Dezember 2023 sollen Züge im Zweistunden-Takt rollen.

Noch zuckelt die Bahn fast nur für Schüler durchs Wutachtal. Mit der Fahrplanumstellung im Dezember 2023 soll die Bahn zwischen Waldshut und Stühlingen-Weizen im Zweistundentakt fahren. (Archivbild) | Bild: Gerald Edinger

Vereine holen Feste nach

Mit Verzögerung feierten einige Vereine 2023 ihre Jubiläen. Pandemiebedingt konnte die Sportvereinigung Wutöschingen ihr 100-jähriges Bestehen erst im dritten Anlauf bejubeln. Das Festbankett im Oktober in der Klosterschüer Ofteringen konnte mit seiner gelungenen Mischung aus Show und würdevoller Feier überzeugen.

Wegen Corona konnte die Sportvereinigung Wutöschingen ihr 100-jähriges Bestehen erst im dritten Anlauf feiern. „Hansi in der Bücherei“ sorgten für gute Laune und beste Stimmung beim Festbankett. (Archivbild) | Bild: Yvonne Würth

Der Musikverein Schwerzen nutzte die Lockerungen der Corona-Verordnungen, um vom 29. April bis zum 2. Mai vier Tage lang sein 101-jähriges Bestehen mit einem Bezirksmusikfest im Festzelt an der Wutach zu feiern.

Ein halbes Jahrhundert mehr auf dem Buckel hat der Musikverein Horheim. Im Rahmen des Oktobär-Festes stieg die Party vom 30. September bis 2. Oktober in der Wutachhalle.

Brand bei den Aluminium-Werken

In einer Gießerei der Aluminium-Werke Wutöschingen (AWW) ist am 30. November ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Wutöschingen und Klettgau sowie die Werksfeuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Ein Gabelstapler war vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Zwischenwand zu einer Halle über. Die Polizei gab den Schaden mit rund einer Million Euro an.