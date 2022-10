von Yvonne Würth

Der Verein zeigte sich sehr zufrieden über die sehr große Publikumsresonanz: „Ich fand es ein wirklich gelungenes Fest“, erklärte die Vorsitzende Ursula von Olnhausen, die über die Besucher sagte: „Sie haben eine Riesenfreude gehabt, es hat ihnen super gefallen. Es war friedlich, vor allem am Samstag, auch die Jugendlichen fand ich sehr friedlich.“

Sie lobte die Stimmung während des ganzen Festes. „Für uns war es natürlich mega anstrengend, weil einfach so viel los war. Wir möchten uns bei allen Helfern der befreundeten Vereine und aus dem Dorf bedanken“, so Ursula von Olnhausen.

Auch Bereitschaftsleiter Samuel Wardin vom DRK-Ortsverein Wutöschingen zeigte sich zufrieden: „Wir waren mit unserem Sanitätszelt und unserem Krankentransportwagen vor Ort. Während der ganzen drei Tage gab es keinerlei Einsätze, so wie wir uns das wünschen.“ Am Samstag musste die Halle aufgrund des großen Andrangs zwischendurch geschlossen werden.

Bei vier Spielen konkurrierten alle Besucher miteinander, jeweils auf Zeit: Kisten stapeln, Hufeisen werfen, Luftballon-Dart und Enten angeln. Zusätzlich gab es zwei Spieleblocks zwischen den Auftritten der Bezirksmusikvereine, bei dem diese miteinander wetteiferten. Beim Maßkrug-Stemmen bewies Schlagzeuger Lukas Albicker vom Musikverein Wutöschingen mit 3,5 Minuten das größte Durchhaltevermögen, die schnellsten Spaghetti-Esser waren Jule und Anne Isele vom Musikverein Untermettingen. Den dritten Platz erzielte der Musikverein Dangstetten.

Glückwünsche überbrachten die Vertreter vom Blasmusikverband Hochrhein und vom Bezirk 8 Küssaberg (von links): Vizepräsidentin vom Blasmusikverband Hochrhein, Brigitte Russ; Vorsitzende Musikverein Horheim, Ursula von Olnhausen; Bezirksvorsitzender Paul Brogle, Bezirksdirigent Andreas Dangel. | Bild: Annette Maier-Rösch

Am Samstag hatten die Besucher die Qual der Wahl mit Musik auf zwei Bühnen. Manche wechselten immer wieder zwischen Halle und Zelt, während andere sich einen guten Platz suchten in der Nähe ihrer bevorzugten Bar, um der Musik zu lauschen. Die Partyband Hautnah begeisterte mit Hits.

Von den beiden Bläserformationen Bergemer Blechschaden und 2-Takt-Brass gab es Bläsersound zum Abfeiern. Die Fans seien vom ersten Lied voll dabei gewesen, erklärte DJ Matze. Zehn Geburtstagskindern gratulierte DJ Hölzle am Freitagabend auf Wunsch. Ein Fest, welches ihnen in Erinnerung bleibe, was die Stimmung und die Begeisterung der Besucher anbelangt, äußerte sich die Partyband Hautnah.

Die Bezirksvereine aus Degernau, Schwerzen, Wutöschingen, Rheinheim, Kadelburg, Dangstetten, Ober- und Unterlauchringen, Ober- und Untermettingen und Tiengen sowie der Musikverein Atzenbach sorgten für Unterhaltung und gute Stimmung am Freitag und Sonntag. Das Publikum honorierte dies mit viel Applaus. Aktiv mit dabei waren die Kindergartenkinder und die Tanzgruppe des Turnvereins Horheim am Freitag auf der Bühne.

