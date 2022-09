von sk

Wutöschingen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 314

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend, 29. September, auf der B 314 in Höhe Wutöschingen verletzt worden. Gegen 20.10 Uhr war laut Polizeibericht ein 77 Jahre alter VW-Fahrer einen an der Kreuzung zur Hauptstraße nach Wutöschingen vor der roten Ampel stehenden Ford aufgefahren.

Durch die Aufprallwucht drehte sich der VW um die eigene Achse. Der VW-Fahrer verletzte sich schwer, die beiden Insassen im Ford, der 27-jährige Fahrer und seine Beifahrerin, leicht.

Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 11.000 Euro.

Die Feuerwehr Wutöschingen unterstützte mit einem Fahrzeug die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Die Bundesstraße blieb einspurig befahrbar.

Weilheim: Verkehrsunfall fordert drei leicht Verletzte

Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden: So lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 29. September, gegen 16.40 Uhr auf der Gemarkung von Weilheim auf der L 157 in Höhe der Einmündung zur K 6556 ereignet hat.

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer war dort nach links in Richtung Weilheim abgebogen. Er kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Subaru einer 48 Jahre alten Frau, heißt es im Polizeibericht. Beide Autos drehten sich in der Folge und kollidieren noch mit einem verkehrsbedingt bereits stehenden Lieferwagen.

Der Opel-Fahrer, die Subaru-Fahrerin und der 50 Jahre alte Beifahrer im Lieferwagen verletzten sich leicht. Vom Rettungsdienst wurden vorsorglich alle fünf Insassen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel und der Subaru mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen von insgesamt 25000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Landstraße war voll gesperrt.

Küssaberg: Brennender Kühlschrank mit Feuerlöscher gelöscht

Ein brennender Kühlschrank hat am Donnerstagmittag, 29. September, in Dangstetten zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Kurz vor 16 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, da Flammen aus dem Kühlschrank schlugen.

Mit einem Feuerlöscher konnte der Brand laut Polizei bekämpft werden. Es wurde nur der Kühlschrank beschädigt, Gebäudeschaden entstand keiner. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen.