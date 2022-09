Todtmoos: Auto rutscht gegen Haus – verletzter Fahrer bleibt unentdeckt

Ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlicher Unfall hat sich am Dienstagabend, 27. September, in Todtmoos ereignet. Hier ist ein 84-jähriger Fahrer beim Wenden in einer Sackgasse mit seinem Auto eine Böschung hinuntergerutscht und gegen ein Haus geprallt.

Offenbar hat das aber niemand bemerkt, denn der 84 Jahre alte Fahrer wurde laut Mitteilung der Polizei erst am nächsten Morgen entdeckt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sich zwar selbst befreien, war aber nicht in der Lage, Hilfe zu rufen, so die Polizei.

Er wurde erst am Mittwoch gegen 9 Uhr von Bewohnern in einer Wiese gefunden und dem Rettungsdienst übergeben. Der stark unterkühlte Mann kam in ein Krankenhaus.

Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden von je 2000 Euro an Auto und Haus. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen mit zwei Fahrzeugen.

Albbruck: Eine Leichtverletzte und 43.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen, 28. September, an der Ampelanlage an der B34 bei Albert und Hauenstein miteinander kollidiert. Eine Autofahrerin erlitt bei dem Unfall laut Darstellung der Polizei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Gegen 7.15 Uhr mussten ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer und ein 41 Jahre alter Lieferwagenfahrer anhalten, weil sich vor der Ampelanlage in Richtung der A 98 ein Rückstau gebildet hatte. Während eine dahinter fahrende Autofahrerin noch in den Grünstreifen ausweichen konnte, um eine Kollision zu verhindern, gelang dies einer folgenden 25 Jahre alten Kia-Fahrerin nicht mehr.

Der Kia prallte gegen den Lieferwagen, der wiederum auf den Ford geschoben wurde. Die Kia-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kia und der Lieferwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt laut Polizei bei etwa 43.000 Euro.

Die Feuerwehr Albbruck unterstützte mit drei Fahrzeugen die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

Stühlingen: Autofahrer mit 1,6 Promille

Ein Autofahrer ist am frühen Donnerstag, 29. September, auf der B 314 bei Grimmelshofen aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem Mann einen Wert von 1,6 Promille ergeben.

Gegen 4.20 Uhr war der 32-jährige Mann einer Polizeistreife aufgefallen, nachdem er sein Fahrzeug stark beschleunigt hatte und mit überhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr. Bei seiner Kontrolle fiel seine Alkoholisierung auf. Es folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten.

Waldshut-Tiengen: Geparktes Auto am Bahnhof aufgebrochen

Ein im Gewerbepark Hochrhein geparktes Auto wurde am Mittwoch, 28. September aufgebrochen. Laut Darstellung der Polizei hat sich der Vorfall zwischen 13.30 Uhr und 21.50 Uhr ereignet.

Der Peugeot stand entlang der Robert-Gerwig-Straße auf den dortigen Parkflächen. Ein Unbekannter schlug eine Seitenscheibe ein und entwendete einen im Fußraum liegenden Rucksack. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Waldshut-Tiengen: Autokran fährt auf Auto auf

Ein Autokran ist am Mittwoch, 28. September, gegen 11.50 Uhr auf der B 34 in der Schmittenau mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert. Die 68 Jahre alte Autofahrerin wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer war auf den verkehrsbedingt stehenden Kleinwagen der Frau aufgefahren. Während am Autokran nur geringer Sachschaden entstand, dürfte am Auto Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden sein, schätzt die Polizei.

Albbruck: Einbruch in Betriebsgebäude

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 27. September, in einen Betrieb in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck eingebrochen. Über eine aufgebrochene Türe waren der oder die Einbrecher in das Betriebsgebäude gelangt.

Gewaltsam verschafften sie sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Dort wurden alle möglichen Behältnisse durchwühlt. Ein geringer Münzgeldbetrag fiel den Tätern in die Hände, so die Polizei in ihrem Bericht. Dagegen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt: 07751/8316-0). (sk)