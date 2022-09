von sk

Bad Säckingen: Bauwagen im Wald brennt nieder

War es Brandstiftung? Am Donnerstagabend, 29. September, brannte ein im Wald bei Bad Säckingen-Wallbach stehender Bauwagen nieder. Gegen 19 Uhr war ein Feuer aus dem Wald rechtsseitig der B 34 gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Bauwagen bereits lichterloh. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Der Bauwagen wurde von einer Schule genutzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, eine technische Ursache kann aber höchstwahrscheinlich ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/934-0) ermittelt.

Bad Säckingen: Fahrradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen, 30. September, in der Weihermatten in Bad Säckingen . Ein schwerverletzter Fahrradfahrer wurde musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 7.45 Uhr war es in der Straße Weihermatten zur Kollision zwischen einem Transporter und dem 16-jährigen Jugendlichen auf dem Rennrad gekommen. Die 50-jährige Transporter-Fahrerin war dort nach links in die Rot-Kreuz-Straße abgebogen und hatte den entgegenkommenden Fahrradfahrer nicht wahrgenommen. Der Fahrradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß in den Grünstreifen. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Einen Radhelm hatte er an. Am Transporter entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro, am Rennrad von rund 500 Euro.

Laufenburg: Weißer Lieferwagen flüchtet von Unfallstelle

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht: Am Donnerstag, 29. September, gegen 18.45 Uhr, ist nach einem Verkehrsunfall in Laufenburg-Rotzel ein weißer Lieferwagen geflüchtet. Der 27-jährige Fahrer eines Renault-Kleinbusses war talwärts auf der Rotzler Straße unterwegs, als aus der untergeordneten Laufenburger Straße der weiße Lieferwagen eingefahren sein soll. Dieser prallte in die Seite des Renault. Trotz der nicht unerheblichen Kollision und eines am Renault verursachten Schadens von rund 3000 Euro flüchtete der unbekannte Fahrer des weißen Lieferwagens bergwärts, nachdem er kurz angehalten hatte. Der weiße Lieferwagen müsste im Frontbereich sichtbar beschädigt sein. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zu dem weißen mutmaßlich beschädigten Lieferwagen.