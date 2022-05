von SK

Erfolglos haben Feuerwehr, Suchhunde und Hubschrauber in der Nacht zum Sonntag, 29. Mai, nach einem verunfallten Autofahrer gesucht. Laut Polizeimeldung ist er auf der Kreisstraße 6582 gegen 1 Uhr von der Straße abgekommen, in eine Böschung und Leitplanke gekracht und im Dunkel verschwunden. Zurück blieben seine drei alkoholisierten Mitfahrer.

Der Unfall habe sich kurz nach der Rheinbrücke Rheinau erreignet. Das Fahrzeug des 24-jährigen Tatverdächtigen sei schwer beschädigt liegen geblieben. Der Fahrer rannte laut Angaben davon und ließ die zwischen 19- und 27-jährigen Mitfahrer stehen.

Die drei verletzten Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Die Polizei vermutet, dass auch der Fahrer verletzt ist.

Die groß angelegte Suche blieb erfolglos, der Fahrer verschwunden. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und ermittelt.

Motorradunfall zwischen Birkendorf und Ühlingen

Überholmanöver mit Folgen: Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist nach am Freitag, 27. Mai, gegen 13.20 Uhr, auf der Landesstraße 157 zwischen Birkendorf und Ühlingen nach dem Überholen von der Straße abgekommen und in eine Leitplanke gekracht. Er verletzte sich am Rücken und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Wie die Polizei schreibt.

Laut Polizei war das Motorrad nicht mehr fahrbereit. Sie beziffert den Sachschaden mit rund 2000 Euro.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Kopfverletzungen hat sich eine 49-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Freitagnachmittag, 27. Mai, auf der Kreisstraße 6580 zwischen Lottstetten und Rafz/Schweiz zugezogen. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Ursache war laut Schilderungen der Polizei vermutlich ein silberner Kleinwagen, der die Frau überholt haben soll.

Die Frau war laut Angaben gegen 16 Uhr kurz vor der Grenze unterwegs. Der Fahrer des Kleinwagens mit deutschem Kennzeichen fuhr an der Radfahrerin vorbei. Ob sein Auto die Frau mit ihrem Zweirad berührt hat, ist unklar. Egal wie: Die Frau stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Laut Mitteilung der Polizei Waldshut-Tiengen waren neben den deutschen auch Schweizer Rettungskräfte im Einsatz.

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise, vor allem zum Fahrzeug, das die Fahrradfahrerin überholt hat, unter Telefon: 07751/8963-0.

Roller kracht in wartenden Bahnreisenden

Er hat am Bahnhof nichts ahnend auf den Zug gewartet und wurde von einem Roller einfach umgefahren. Der 41-jährige verlor nach dem Aufprall am Freitag, 27. Mai, gegen 13 Uhr, am Bahnhof in Jestetten kurzzeitig das Bewusstsein und wurde in eine Schweizer Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilt.

Offensichtlich war ein 18-Jähriger mit einem Sozius unterwegs. Laut Angaben wollte er den Motorroller auf dem Bahnhofsgelände abstellen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Vehikel verloren und ist in den 41-Jährigen gekracht.

Der Rollerfahrer musste ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei vermutet, dass auch der Mitfahrer verletzt wurde. Der sei beim Eintreffen der Rettungskräfte aber nicht mehr vor Ort gewesen.

Laut Polizei hatten die beiden auf dem Roller keinen Sturzhelm getragen. Zudem sei der Roller nicht versichert, und der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis für den Roller. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher.

56-jähriger Radrennfahrer wird von Auto erfasst

Glück im Unglück hatte laut Mitteilung der Polizei ein 56-jähriger Radrennfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Sonntag, 29. Mai, gegen 17.40 Uhr, auf der Landesstraße 161 bei Hohentengen. Er wurde leicht verletzt.

Laut Schilderungen fuhr der 56-Jährige auf dem Radweg, der parallel zur Landesstraße verläuft. der 37-jährige Autofahrer wollte aus der Straße bei der Guggenmühle auf die L161 einbiegen und erfasste den Rennradfahrer.

Unbekannter wirft Schachtdeckel in Schaufenster

Eine klirrende Schaufensterscheibe hat Samstagnacht, gegen 4.30 Uhr, in der Innenstadt in Waldshut laut Mitteilung der Polizei Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Laut Beschreibung warf ein Unbekannter einen Schachtdeckel in das Schaufenster eines Modegeschäfts.

Die aufgeweckten Anwohner konnten noch beobachten, wie ein etwa 35-jähriger, 1,80 Meter großer Mann mit Kopfbedeckung davonlief.

Auf den ersten Blick sei aus dem Modegeschäft nichts gestohlen worden. Laut Angaben hob der Unbekannte den Schachtdeckel aus dem Durchgang im Metzgertörle.

Einbruch in Einkaufsmarkt in Stühlingen

Ein Einbruchversuch in die Bäckerei eines Einkaufsmarkts in Stühlingen hat in der Nacht zum Samstag, kurz vor 2 Uhr, ein Großaufgebot der Landes- und Bundespolizei sowie die Polizei aus der benachbarten Schweiz auf den Plan gerufen.

Laut Angaben der Polizei Waldshut-Tiengen wurde ein Stein in eine Glastür geworfen. Die Alarmanlage ging los, die Einsatzkräfte rückten an. Sie fanden jedoch niemanden, im Markt hätten sie keine Auffälligkeiten bemerkt.