Schon wieder ein Motorradunfall: Am Samstagabend, 28. Mai, ist eine Motorradfahrerin auf der L 152 bei Rickenbach-Willaringen an einer Unebenheit zu Fall gekommen. Die 35-jährige war gegen 19.30 Uhr über einen durch ein Schild angekündigten Absatz in der Teerdecke gefahren und gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde nur geringfügig beschädigt.

Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Am Freitag, 27. Mai, gegen 13 Uhr, ist ein Fußgänger auf einem Parkplatz im Laufenpark in Laufenburg von einem Pkw angefahren worden. Der 47-jährige musste in Krankenhaus, dürfte sich aber nur leicht verletzt haben. Ein 65 Jahre alter Autofahrer hatte beim zweiten Anlassen des Motors den hinter seinem Pkw befindlichen Fußgänger erfasst. Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Verletzten. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht.

Fensterscheibe an Fahrzeug beschädigt

Einen Sachschaden von rund 560 Euro verursachten Unbekannte an einem weißen Fiat 500, welcher auf dem Parkplatz des Rewe Marktes geparkt war. Die Scheibe auf der hinteren Fahrerseite wurde auf unbekannte Weise am Freitag, 27. Mai, zwischen 6 Uhr und 14.15 Uhr beschädigt, sodass diese komplett splitterte. Das Polizeirevier Schopfheim (Telefon 07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.