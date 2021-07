von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was von 10. bis 16. Juli los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Und was ist eigentlich mit Corona? Auch dieses Thema kommt wohl leider wieder zurück.

Hochrhein: Das ist die neue Autobahntrasse

Das soll er sein: Der Lückenschluss der A98 zwischen Schwörstadt und Bad Säckingen. | Bild: Müller, Cornelia

Die Deges hat am Mittwoch, 14. Juli, die neue A98-Trasse für den Lückenschluss bei Wehr/Bad Säckingen – eine Kombitrasse auf Stelzen – vorgestellt und erklärt, warum nur eine vierspurige Autobahn den künftigen Verkehr aufnehmen könne. Erfahren Sie hier alles zur neuen Trasse, und in diesem Artikel zum neuen Verkehrsgutachten für den Hochrhein, das auch Auswirkungen auf die Autobahnplanung östlichen von Laufenburg haben wird. Und noch was zur A98: Bereits am Dienstag, 13. Juli, wurde bekannt, wie lang der A98-Tunnel bei Minseln denn nun werden soll.

Hochrhein: Starkes Hochwasser und Dauerregen

Land unter in Grimmelshofen. | Bild: Leserreporter Hardy Maier

Von den Unwettern und dem Starkregen der vergangenen Tage wurde der Stühlinger Ortsteil Grimmelshofen besonders stark betroffen. Am Freitag zeigte sich eine Spur der Verwüstung im Ort. Alle Hintergründe zur Hochwasserlage dort und in der gesamten Region, Bilder und Videos, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Außerdem im Blick: Die Rheinuferwege in Bad Säckingen und Waldshut stehen unter Wasser. Und auch durch das Kraftwerk Rybrug in Schwörstadt fließen gewaltige Wassermassen wie unsere beeindruckenden Videos zeigen. Der Rhein ist zu einem reißenden Strom geworden. Aufgrund des Hochwassers in Waldshut wurde der Campingplatz evakuiert. Anwohner sollen sich auf Überflutungen einstellen.

Hochrhein/Wiesental: Als Jogi Löw Krawatten aus dem Kofferraum verkaufte

SÜDKURIER News-Manager Tobias Kaiser (rechts) lässt im Jahr 2014 den Weltmeister-Trainer auf der historischen Titel-Seite unterschreiben. | Bild: Schlichter, Juliane

Die Ära Joachim Löw ist mit dem Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft im Achtelfinale der EM vorzeitig zu Ende gegangen. SÜDKURIER-Redakteure und ehemalige Mannschaftskollegen erinnern sich an ihre Begegnungen mit dem scheidenden Bundestrainer aus Schönau im Schwarzwald. Lesen Sie selbst.

Schweiz/Fricktal: Weniger Lohn und höhere Arbeitszeit für Grenzgänger

Diese Schweizer Unternehmen beschäftigen viele Grenzgänger aus Deutschland. Im Uhrzeigersinn von links oben: Novartis, DSM, Roche und das Gesundheitszentrum Fricktal. (Archivbilder) | Bild: Claus Pfisterer/ Urs Flueeler/ Gesundheitszentrum Fricktal/ dpa

Eine aktuelle Schweizer Studie sorgt derzeit entlang der Grenze für Gesprächsstoff: Grenzgänger sollen in der Schweiz weniger verdienen als Einheimische. Wie ist das am Hochrhein? Große Schweizer Arbeitgeber und ein Grenzgängerberater geben Antworten.

Region: In der Gastronomie fehlt Personal

Gastronom Angelo De Rosa, Wirt des Rhybrugg in Bad Säckingen. | Bild: Verena Wehrle

Möchte jetzt wirklich kaum noch jemand in der Gastronomie arbeiten aus Ungewissheit, wann die Lokale das nächste Mal geschlossen wird? Die Vermutung liegt nahe. Gastronomen vom Hochrhein erzählen von ihren Personalsorgen und dass sie auf ihre Stellenanzeigen kaum Bewerbungen erhalten. Wir haben uns umgehört.

Der Blick nach vorn

Unwetter am Montag, 21. Juni, in Bonndorf. | Bild: Feuerwehr Bonndorf

Wie viel Dauerregen verträgt mein Auto? Unwetter und starker Regen häufen sich in der Region. Nicht nur Keller laufen mit Wasser voll, immer wieder werden auch Straßen überflutet. Was hält ein Auto alles aus und was nicht? Experten geben Antworten.

Corina Bluhm mit der Bananenstaude und einer schönen Blüte. | Bild: Roland Bluhm

Bananen aus dem Klettgau: Corina und Roland Bluhm haben vor drei Jahren einen Ableger von ihrer Tante bekommen, zuerst in den Topf, dann draußen in den Garten gepflanzt. Jetzt gedeiht die Pflanze prächtig und trägt sogar Früchte. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Das Kreisimpfzentrum Lörrach ist seit 22. Juni in einer neuen Zelt-Container-Kombination gegenüber dem bisherigen Standort (Halle des Freizeitcenters Impulsiv) untergebracht. | Bild: Völk, Melanie

Sorge um die Deltavariante: Die Corona-Situation am Hochrhein ist bislang recht entspannt. Doch Experten rechnen mit einem erneuten Ansteigen der Fallzahlen und heben die Notwendigkeit der Corona-Impfung hervor. Warum? Darauf geben die Gesundheitsexperten des Landkreises Lörrach Antworten.

Übrigens: Immer aktuell informiert über die Corona-Lage am Hochrhein und den angrenzenden Schweizer Kantonen, sowie den – derzeit wieder zunehmenden Sieben-Tages-Inzidenzen, sind Sie mit unserem regionalen Corona-Ticker, den Sie hier finden.

