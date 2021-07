von David Rutschmann

In Waldshut steht der Rheinuferweg in der Schmittenau unter Wasser. Der Rhein ist über das Ufer getreten, der Pegel laut der Messstation in Hauenstein auf 8,90 Meter gestiegen. Leidtragend ist wie so oft die Minigolf-Anlage, die teilweise überschwemmt ist.

Video: David Rutschmann

Bereits am Freitag war das Team von Pächterin Manuela Rech damit beschäftigt, die Anlage nach der Überschwemmung zu reinigen. „Morgen steht dann die ganze Anlage und der Kiosk unter Wasser“, sagt Rech. Eine Mitarbeiterin scherzt: „Dann kannst du mit dem Boot kommen.“

Teile des Minigolfplatzes stehen unter Wasser. | Bild: David Rutschmann

Tatsächlich prognostiziert die Messstation in Hauenstein einen weiteren Anstieg des Rheinpegels im Verlauf des Tages auf bis zu 9,90 Meter. Bereits jetzt steht nicht nur die Minigolf-Anlage, sondern Teile des Wanderwegs entlang des Rheinufers in Waldshut, unter Wasser.