Hochrhein vor 3 Stunden

Dauerregen und Überflutungen: Wie viel Wasser verträgt mein Auto?

Unwetter und starker Regen häufen sich in der Region. Nicht nur Keller laufen mit Wasser voll, immer wieder werden auch Straßen überflutet. Was hält ein Auto alles aus und was nicht? Experten geben Antworten.