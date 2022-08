Daten-Story Veröffentlicht am 02. August 2022

Wie viel Wasser fließt gerade den Rhein hinunter? Droht Hochwasser oder Niedrigwasser? Hier finden Sie den Pegelstand am Hochrhein.

Blick auf den Rhein bei Bad Säckingen, wenige Kilometer hinter der Pegelmessstelle in Hauenstein.| Bild: Justus Obermeyer, photoopus/adobe stock

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) betreibt in allen großen Gewässern des Landes Messstellen — auch am Hochrhein. Der Wasserstand des Flusses wird allerdings nur punktuell gemessen. Der wichtigste Messwert des Rheinpegels wird in