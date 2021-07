von Yvonne Würth und SK-Redaktion

Schwere Schäden in Stühlingen

Vom Hochwasser nach dem Starkregen am Donnerstagnachmittag ist auch Stühlingens Ortsteil Grimmelshofen betroffen.

Schlamm und Geäst blieb zurück nach der Überschwemmung. | Bild: Agnes Kaiser

Wie SÜDKURIER-Leserin Agnes Kaiser informierte, sind beide Brücken beim Mühlibach in der Nähe der B314 gesperrt, die Feuerwehr war im Einsatz und ein Stück Haus wurde bereits von den Fluten mitgerissen.

Ein Stück eines Haues wurde von den Fluten mitgerissen. | Bild: Agnes Kaiser

Die B314 in der Höhe Stühlingen-Grimmelshofen wurde überschwemmt, teilweise wurde bereits eine Hauswand von den Fluten zerstört, bereits jetzt ist klar, dass es ein Jahrhundert-Hochwasser in Stühlingen ist.

Das Unwetter sorgte für überflutete Straßen. | Bild: Agnes Kaiser

Die Feuerwehr Stühlingen mit Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer war am Abend vor Ort. Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer , FFW Stühlingen, sagte am Donnerstagabend: „Momentan ist die B314 wieder wasserfrei, aber die Straße ist zwischen Fützen und Grimmelshofen komplett gesperrt, mindestens bis morgen früh. Die Brückenstraße 10 ist teilweise eingestürzt, in letzter Sekunde konnten wir das Ehepaar dort evakuieren.“

Landkreis Lörrach: Hochwasserlage – Appell an Verkehrsteilnehmer

Heftige Gewitter und Starregen in der Nacht zum Freitag, 16. Juli, spitzten die Hochwasserlage auch im Landkreis Lörrach zu. Zur Bewältigung der Lage wurde ein Krisenstab eingerichtet, wie die Polizei informiert. Zahlreiche Haupt- und Nebenstraßen sind gesperrt. Schwerpunkte bilden die Gemeinden Inzlingen und Grenzach-Wyhlen. Die Orte sind nicht passierbar.

Der einsetzende Berufsverkehr weicht auf Nebenstraßen aus, die durch das hohe Verkehrsaufkommen blockiert werden. Für die Rettungskräfte ist kein Durchkommen mehr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese Gebiete zu meiden und wenn möglich auf die Teilnahme am Straßenverkehr zu verzichten.

Kanton Schaffhausen: Hochwasser in mehreren Gemeinden

Die Kantonspolizei Schaffhausen informiert, dass Donnerstag, 15. Juli, aus dem ganzen Kantonsgebiet mehrere Unwettermeldungen aufgrund massiver Regenfälle ein. In einigen Klettgauer Gemeinden flossen derart große Wassermassen durch die Dörfer, dass die kantonale Kerngruppe Einsatzleitung aufgeboten werden musste, die bei Großereignissen die Feuerwehren im Kanton koordiniert. Das Hochwasser verursachte noch nicht bezifferbaren Sachschaden, insbesondere in Kellern und Garagen, aber auch an Straßen und Brücken. Verletzte gab es aufgrund der Wassermassen keine, beim Einsatz wurde jedoch ein Feuerwehrmann von einem Hund gebissen und eine Person stand aufgrund der Umstände unter Schock. Weiter werden noch mehrere Haustiere vermisst.

