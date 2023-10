Mit dem Élysée-Vertrag von 1963 wurden aus Feinden Freunde. In ihrer gemeinsamen Erklärung legten der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Grundstein für die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die 18 Jahre zuvor noch Krieg gegeneinander geführt hatten.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die große Mehrheit der Städtepartnerschaften im Landkreis Waldshut deutsch-französisch ist. Auch Waldshut, das zu jener Zeit noch eigenständig war, ging 1963 eine Verbindung mit der Stadt Blois ein. Zehn Jahre später entstand die Freundschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul.

Mit Fahnen: Die deutsch-französische Verschwisterung von Lauchringen und St. Pierre de Chandieu wird 2017 mit einem Bürgerfest in Lauchringen gefeiert. | Bild: Dietmund Schwarz

Neben Frankreich wurden auch offizielle Bande nach Großbritannien, Italien, Österreich und in die Schweiz geknüpft. In unserer Serie stellen wir 19 Gemeinden in diesen Ländern vor, die mit der Region verbunden sind. Wo liegen die Partnerstädte, welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort zu bestaunen und was gibt es Kurioses zu berichten? In den kurzweiligen Berichten erfahren die Leser die wichtigsten Fakten.

Wussten Sie beispielsweise, dass man für den Besuch in einer der Gemeinden gar nicht weit fahren muss? Klingnau, die Partnerstadt von St. Blasien, liegt quasi vor der Haustür – nur wenige Minuten Fahrzeit von Waldshut-Tiengen entfernt.

Mit Farbe: Die Sonne geht auf diesem Archivfoto von 2019 hinter dem Klingnauer Stausee unter. Klingnau ist die Partnergemeinde von St. Blasien. | Bild: Schlichter, Juliane

Für eine Reise in dessen englische Partnerstadt Lewes braucht man wiederum mittlerweile einen Reisepass. Schuld ist der Brexit. An den Bewohnern von Lewes lag es allerdings nicht. Diese hatten sich 2016 mehrheitlich für einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen.

Mit Fackeln: Die Bonfire societies ziehen jedes Jahr am 5. November mit Fackeln durch die Waldshut-Tiengener Partnerstadt Lewes, wie auf diesem Archivfoto von 2019. | Bild: Völk, Melanie

Die Gemeinde Küssaberg unterhält eine Partnerschaft mit Küssnacht im Schweizer Kanton Schwyz. Der Ortsname ging in die Literaturgeschichte ein: Auf dem Weg von Küssnacht nach Immensee befindet sich die Hohle Gasse, die durch Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“ weltweite Bekanntheit erlangte, da dort der Titelheld den Landvogt Gessler mit einer Armbrust erschossen haben soll.

Das sind die Partnerstädte

In der Serie „Unsere Partnerstädte“ erfahren Sie zahlreiche solcher Anekdoten und Kuriositäten. Lassen Sie sich überraschen!