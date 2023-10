Die italienische Gemeinde Sanza ist seit etwa 17 Jahren die Partnergemeinde von Klettgau. Was gibt es dort zu sehen? Gibt es berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Sanza liegt im Südwesten Italiens in der Provinz Salerno und in der Region Kampanien. Betrachtet man die italienische Halbinsel mit ihrer Stiefelform, findet man Sanza am Beginn des vorderen Schafts. Die Großstadt Neapel liegt mit dem Auto etwa 170 Kilometer nördlich.

Das sind die Fakten

In der Gemeinde leben 2372 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022). Die Fläche beträgt 126 Quadratkilometer. Schon vor der Römerzeit lag das Gebiet des späteren Sanza entlang einer antiken Salzkarawanenroute, die die Küste mit dem südlichen Teil des Vallo di Diano verband, und hatte dadurch eine strategische und kommerzielle Bedeutung. Von 1811 bis 1860 war Sanza Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, der zum damaligen Königreichs beider Sizilien gehörte. Bürgermeister des heutigen Sanza ist Vittorio Esposito.

Bild: Schönlein, Ute

Das gibt es zu sehen

Sanza liegt im Nationalpark Cilento und Vallo di Diano. Der zweitgrößte Nationalpark Italiens wurde 1991 eingerichtet und erstreckt sich über eine Fläche von 181.048 Hektar meist bergigen Geländes von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis zum Vallo di Diano am Fuße des Apennin. Im Jahr 1998 wurde der Nationalpark zum Unesco-Welterbe erklärt. Höchste Erhebung ist der Monte Cervati. In der Umgebung von Paestum, gut eine Stunde von Sanza entfernt, leben die berühmten Wasserbüffel, deren Milch zum traditionellen Mozzarella di bufala, auf Deutsch Büffelmozzarella, verarbeitet wird.

Das sind berühmte Personen

In Sanza starb am 2. Juli 1857 der italienische Politiker, Freiheitskämpfer und Schriftsteller Carlo Pisacane. Er war zeitlebens überzeugter Demokrat und Republikaner, der zur Schaffung einer italienischen Republik auch vor dem Mittel der Gewalt nicht zurückschreckte. 1857 organisierte er zusammen mit Giuseppe Mazzini die sogenannte Sapri-Expedition mit dem Ziel, im Süden Italiens revolutionäre Aktionen anzustoßen. Pisacane und seine Männer, die nicht von dem erhofften Aufstand unterstützt wurden, wurden von bourbonischen (französischen) Soldaten angegriffen. Pisacane wurde dabei verwundet und tötete sich daraufhin selbst.

Das ist besonders

Die Partnerschaft mit der italienischen Gemeinde Sanza wurde im Jahr 2006 begründet, auch auf Wunsch italienischer Mitbürger in Klettgau. Aus der Region Kampanien, in der Sanza liegt, stammen viele italienische Familien, welche mittlerweile in der dritten Generation in der Gemeinde Klettgau leben und dort ihre zweite Heimat gefunden haben.