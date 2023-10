Seit 43 Jahren ist Bellême in Frankreich Stühlingens Partnerstadt. Doch was gibt es dort zu sehen? Gibt es auch berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Bellême liegt im südöstlichen Teil des Departements Orne/Normandie im Naturpark Perche. Die nächste größere Stadt ist Le Mans, 50 Kilometer südwestlich von Bellême.

Das sind die Fakten

Die Stadt Bellême hat 1455 Einwohner (Stand 1. Januar 2020). Bellême ist eine recht alte Stadt, die bereits vom 10. Jahrhundert an bis zum Jahr 1113 das Zentrum der Herrschaft des Adelsgeschlechts von Bellême war. Bürgermeister (“Maire“) der Stadt ist seit 2020 der parteilose Rémy Tessier. Die Stadt ist mit einer Fläche von 1,71 Quadratkilometern sehr klein. Zum Vergleich: Alleine die Kernstadt Stühlingen ohne die Ortsteile ist mit 25,94 Quadratkilometern mehr als 15 Mal so groß. Die Städtepartnerschaft zwischen Stühlingen und Bellême besteht seit 1980. Die Idee einer Städtepartnerschaft wurde bereits im Dezember 1978 im Gemeinderat angesprochen. 1980 beschloss die Stadt Stühlingen, ein Partnerschaftskomitee zu bilden.

Bild: schönlein, ute

Das gibt es zu sehen

Sehenswert ist die Kirche Saint-Sauveur de Bellême, die ursprünglich aus dem 11. Jahrhundert stammt, allerdings im 16. Jahrhundert komplett erneuert wurde. Die Altstadt strahlt mit seinen engen Gassen ein beschauliches Flair aus. Der Stadtkern bietet ein typisch normannisches Bild, die meisten Häuser haben Fassaden aus dunkelgrauem Schiefer, der in dieser Region häufig verwendet wird. In der näheren Umgebung ist noch das kleine Örtchen La Perrière mit besonderem Charme und das Schloss Monthimer zu erwähnen. Es gibt auch einen Golfplatz mit 18 Löchern.

Das ist besonders

Von großer Bedeutung für das so kleine und beschauliche Bellême ist ein SNCF-Bahnhof etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt, an dem nicht nur Regional-, sondern auch Schnellzüge halten.

Das sind berühmte Personen

Aristide Boucicaut (1810 bis 1877) ist in Bellême geboren und gilt als Pionier des Einzelhandels. Das von ihm gegründete Le Bon Marché in Paris gilt als erstes großes Warenhaus der Welt. Der Eindruck der Pariser Weltausstellung von 1855 mit ihrer großen Fülle an Waren spielte dabei in Boucicauts Konzeption und als Ideengeber eine wichtige Rolle.

Das ist kurios

Die Wälder rund um Bellême sind bekannt für Pilze. Jährlich findet gegen Ende September ein Pilz-Festival statt. Seit 1953 lädt dieses internationale Festival im Naturpark Perche Besucher zu einer Pilzsuche unter Leitung eines Mykologen ein.