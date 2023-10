La Talaudière ist seit knapp 30 Jahren Küssabergs Partnerstadt. Doch wo liegt die französische Stadt überhaupt und gibt es berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

La Talaudière befindet sich südöstlich des geografischen Zentrums von Frankreich. Die Stadt liegt im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes südwestlich von Lyon. Die Hauptstadt des Départements, Saint-Étienne, ist nur sechs Kilometer entfernt.

Das sind die Fakten

In der Stadt leben 7044 Einwohner (Stand: 1. Januar 2020). Die Fläche beträgt 7,63 Quadratkilometer. Als kleiner Weiler wird der Ort erstmals 1378 erwähnt. Im Jahr 1872 wurde La Talaudière aus der Nachbargemeinde Sorbiers und aus Teilen der Gemeinde Saint-Jean-Bonnefonds und La Tour-en-Jarez zur eigenständigen Gemeinde gebildet. Seit 2017 ist Ramona Gonzalez-Grail Bürgermeisterin.

Bild: Schönlein, Ute

Das gibt es zu sehen

Mit dem Maison du Patrimoine et de la Mesure gibt es in La Talaudière ein besonderes Museum. Die Dauerausstellung „Drei Jahrhunderte Messgeschichte“ verrät alles über die Entstehung und Anwendung des metrischen Systems. In einer weiteren Ausstellung geht es um den Bergbau, der mehr als ein Jahrhundert lang die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt prägte.

Das sind berühmte Personen

In La Talaudière wurde 1932 der französische Komponist und Musikjournalist Maurice Fleuret geboren. Als François Mitterrand im November 1981 Staatspräsident wurde, wurde Maurice Fleuret Direktor im französischen Kulturministerium. Gemeinsam mit dem damaligen Kulturminister Jack Lang schuf er das Musikfestival Fête de la Musique, das sich seit dem Auftakt 1982 in Paris auf inzwischen mehrere hundert Veranstaltungsorte weltweit ausgedehnt hat. Auch in Deutschland feiern mittlerweile rund 40 Städte jedes Jahr am 21. Juni den Tag der Musik.

Das ist besonders

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt beim Wettbewerb „Blühende Städte und Dörfer“ die Auszeichnung „Drei Blumen“. Das Label „Villes et Villages Fleuris“ wurde 1959 in Frankreich ins Leben gerufen, um in den Orten die Lebensqualität durch Blumen und Grünflächen zu steigern. Die Kriterien wurden weiterentwickelt und berücksichtigen nun außerdem Umweltaspekte wie Biodiversität und umweltfreundliche Anbaumethoden.

Das ist kurios

Seit 1994 pflegt Küssaberg mit der französischen Kleinstadt eine Partnerschaft. Doch La Talaudière hat darüber hinaus eine Partnerstadt in Mali. Während die meisten Städtepartnerschaften sich auf den europäischen Kontinent beschränken, hat La Talaudière enge Beziehungen zur nordwestafrikanischen Gemeinde Sio.