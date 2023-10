Seit fast 65 Jahren sind die Gemeinde Albbruck und das kleine Örtchen Carmignano di Brenta freundschaftlich miteinander verbunden. Doch kennen Sie eigentlich Albbrucks Partnergemeinde?

Das ist die geografische Lage

Carmignano di Brenta befindet sich in Norditalien in der Provinz Padua in Venetien. Die Gemeinde liegt etwa 28 Kilometer nordwestlich von Padua und etwa 15 Kilometer nordöstlich von Vicenza am namensgebenden Fluss Brenta.

Das sind die Fakten

In der Gemeinde leben 7478 Menschen (Stand 31. Dezember 2022). Sie hat eine Fläche von 14,73 Quadratkilometern. Aufgrund von archäologischen Funden geht man davon aus, dass es in der Gegend bereits seit der Eisenzeit und möglicherweise bereits in der Jungsteinzeit einige kleine Siedlungen gab. Nach dem Untergang des Römischen Reiches verfiel das Gebiet. Die erste urkundliche Erwähnung von Carmignano stammt aus dem Jahr 1077. Bürgermeister ist seit 2021 Eric Pasqualon (Mitte-Rechts-Bündnis).

Bild: Schönlein, Ute

Das gibt es zu sehen

Nördlich des Gemeindegebiets von Carmignano di Brenta gibt es einen kleinen See, den Lago Di Camazzole. Das Gewässer entstand aus einem Steinbruch des nahe gelegenen Flusses Brenta. Der See dient als Naherholungsgebiet und wurde wegen seines türkisblauen Wassers auch schon als Karibik Venetiens bezeichnet.

Das sind berühmte Personen

In Carmignano di Brenta wurde der italienische Fußballer Sergio Cervato (1929-2005) geboren, der unter anderem für den AC Florenz und Juventus Turin kickte. Als Nationalspieler nahm er unter anderem 1954 an der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz teil. Dreimal wurde er mit seinem jeweiligen Verein italienischer Meister. Nach seiner Spielerkarriere war er Trainer und Fußballbeobachter.

Das ist besonders

Im Carmignano die Brenta liegt die Villa Spessa. Ihre Geschichte geht auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück – auf das Jahr 1492, in dem Kolumbus Amerika entdeckte. Bevor sie in den Besitz verschiedener Patrizier überging, diente die Villa als Umschlagplatz für den Wollhandel. Die Villa Spessa befindet sich noch heute in Privatbesitz und kann nur nach Rücksprache besichtigt werden.

Das ist kurios

Sowohl in Carmignano di Brenta als auch in Albbruck, die seit 1959 partnerschaftlich verbunden sind, gibt beziehungsweise gab es eine Papierfabrik. Während die Papierproduktion am Hochrhein längst Geschichte ist, produziert das Werk Carmignano Mill weiterhin bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr and beschäftigt 230 Menschen. Seit 2018 gehört die Fabrik dem belgischen Unternehmen Sappi Europe. Zwischen 1883 und 1985 war sie im Besitz der Holzstoff AG aus Basel, zu der bis 1990 ebenfalls die Papierfabrik Albbruck gehörte.