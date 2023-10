Seit etwa 35 Jahren ist Le Grand-Lemps in Frankreich die Partnergemeinde Dogerns. Doch was gibt es dort zu sehen? Gibt es berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Le Grand-Lemps befindet sich im Südosten von Frankreich etwa 50 Kilometer südöstlich von Lyon und etwa 30 Kilometer nordwestlich von Grenoble im Tal des Bièvre. Die Gemeinde liegt im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Das sind die Fakten

In der kleinen Gemeinde leben 3084 Menschen (Stand 1. Januar 2020). Die Fläche beträgt 12,90 Quadratkilometer. Die Beziehungen zwischen Dogern und der Partnergemeinde werden seit der Verschwisterung 1988 vor allem durch die Verwaltung und den Freundeskreis Dogern – Le Grand-Lemps gepflegt. Bürgermeisterin ist seit 2017 die Sozialdemokratin Nicole Berton.

Bild: Schönlein, Ute

Das gibt es zu sehen

In Le Grand-Lemps befindet sich mit der Distillerie Dutruc eine ehemalige Spirituosenfabrik, die 1828 von Joseph Dutruc gegründet wurde. In dem Unternehmen wurden früher hochprozentige Getränke wie Kirschwasser und Absinth produziert. Nach dem Wermutgeist, der wegen seiner oft grünen Farbe auch grüne Fee genannt wird, ist die interkommunale Mediathek benannt, die seit 2014 ihr Domizil in der früheren Fabrik hat. Wo früher Schnaps abgefüllt wurde, können Besucher heute in Büchern schmökern und sie ausleihen.

Das sind berühmte Personen

In Le Grand-Lemps wurde 1769 Louis-Charles Sapey geboren. Der Politiker war unter anderem Privatsekretär von Lucien Bonaparte, einem Bruder des französischen Kaisers Napoleon I. Von 1852 bis zu seinem Tod 1857 war Sapey Senator des Zweiten Kaiserreichs.

Das ist besonders

Le Grand-Lemps liegt am Jakobsweg, einem der europäischen Pilgerwege, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien zum Ziel haben. Die sogenannte Via Gebennensis ist die Weiterführung des Schweizer Jakobsweges und verläuft von Genf nach Le Puy-en-Velay südwestlich von Le Grand-Lemps.

Das ist kurios

Ähnlich wie im Weilheimer Ortsteil Nöggenschwiel im Landkreis Waldshut gibt es in Le Grand-Lemps ein Rosenfest. Immer am dritten Wochenende im September findet dort die Fête de la Rosière statt. Geboten werden unter anderem ein Pétanque-Wettbewerb (Boule), ein Handballturnier, ein Flohmarkt, eine Lichterparade, ein Feuerwerk, eine Parade mit Wagen und natürlich die Krönung einer Rosenkönigin. Eine weitere Kuriosität: Der Lederwarenhersteller Hermès, bekannt für seine Luxushandtaschen, ist Besitzer einer Stoffdruckerei, die sich in der kleinen Gemeinde befindet.