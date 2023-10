Lewes in Großbritannien ist die Partnerstadt von Waldshut-Tiengen. Was gibt es dort zu sehen? Gibt es auch berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Lewes liegt in den South Downs, einer hügeligen Kreidelandschaft am Fluss Ouse, 71 Kilometer südlich der Hauptstadt London und etwa zehn Kilometer nordöstlich von Brighton am Ärmelkanal.

Das sind die Fakten

Die Stadt Lewes hat etwa 16.070 Einwohner (Stand 21. März 2021). Der Name Lewes leitet sich einer Theorie zufolge aus dem angelsächsischen Wort „Hlew“ ab, das Berg bedeutet. Die Stadt liegt tatsächlich auf einem großen Hügel. Bereits zur Zeit der Römer befand sich hier eine Befestigungsanlage. Die Stadtgründung erfolgte vermutlich im 6. Jahrhundert. Die Stadt Lewes hat eine Fläche von 11,4 Quadratkilometern. Bürgermeister (Mayor) ist seit 2023 Matthew Bird, der der Partei der Grünen angehört.

Bild: schönlein, ute

Das gibt es zu sehen

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören das Lewes Castle, eine normannische Burg, die nach der Invasion von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 errichtet wurde. Besichtigt werden können auch die Ruinen des aus dem 11. Jahrhundert stammenden Klosters. Sehenswert ist auch das Anne of Cleves-Haus, das Anna von Kleve im Rahmen ihrer Scheidungsvereinbarung 1540 von Heinrich VIII. erhielt. Es wurde jedoch nie von ihr bewohnt. Heute beherbergt es ein Museum, das der Geschichte von Lewes seit dem 16. Jahrhundert gewidmet ist.

Das sind berühmte Personen

In den 1960er-Jahren war Lewes der Wohnort von Charlie Watts, der bis zu seinem Tod 2021 Schlagzeuger der Rolling Stones war. 1919 besaß die Schriftstellerin Virginia Woolf kurzzeitig ein Haus in Lewes, wohnte aber nie dort, bevor sie sich mit ihrem Mann in einem Cottage außerhalb der Stadt niederließ.

Das ist besonders

Lewes ist bekannt für seine Guy-Fawkes-Nacht am 5. November. Mit den Feierlichkeiten wird nicht nur an die Vereitelung eines Anschlags auf das britische Parlament im Jahr 1605 erinnert, sondern auch an die Verbrennung 17 protestantischer Märtyrer während ihrer Verfolgung durch Königin Maria I. Jedes Jahr ziehen an diesem Tag mehrere Fackelzüge durch die Stadt. Sie werden von den sogenannten Bonfire Societies veranstaltet. In Lewes gibt es sechs dieser Gesellschaften. Die Guy-Fawkes-Nacht lockt alljährlich bis zu 80.000 Menschen an.

Das ist kurios

Der Distrikt Lewes, in dem die englische Partnerstadt Lewes liegt, hat 2016 mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Laut BBC sprachen sich 52,1 Prozent für einen Verbleib in der Europäischen Union aus und 47,9 Prozent für den Austritt. Die Wahlbeteiligung betrug 77,8 Prozent.