Seit 26 Jahren ist Saint-Pierre-de-Chandieu die Partnergemeinde von Lauchringen. Doch was macht den knapp 5000 Einwohner große Ort in Frankreich aus? Gibt es berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Saint-Pierre-de-Chandieu befindet sich im Osten von Frankreich im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Der Ort liegt etwa 20 Kilometer südöstlich der Großstadt Lyon.

Das sind die Fakten

4616 Menschen leben in der Gemeinde (Stand 1. Januar 2020), die eine Gesamtfläche von 29,28 Quadratkilometern hat. Bürgermeister ist seit März 2008 Raphaël Ibanez. Er heißt genauso wie ein früherer in Frankreich sehr bekannter Rugby-Spieler. Bereits 1992 gab es erste Kontakte zwischen Gemeindevertretern und den Feuerwehren beider Ortschaften. Die Partnerschaftsurkunden wurden im Oktober 1996 in St.-Pierre-de-Chandieu und im Mai 1997 in Lauchringen unterschrieben. Bei der Feier in Frankreich gab es eine riesige Torte.

Bild: Schönlein, Ute

Das gibt es zu sehen

Mit einem Festakt wurde 2014 in Saint-Pierre-de-Chandieu eine Grünanlage im Dorfzentrum gegenüber dem Rathaus als „Square Lauchringen“ offiziell benannt und eingeweiht. Aus diesem Anlass besuchte eine Delegation aus Lauchringen die Partnergemeinde. In der Gemeinde liegt außerdem das Château de Rajat. Das Schloss wurde zwischen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts von Bankiers aus Lyon im Stil Ludwigs XV. erbaut. Heute wird das Anwesen als Veranstaltungsort genutzt.

Das sind berühmte Personen

In Saint-Pierre-de-Chandieu wurde 1955 der Sternekoch Daniel Boulud geboren. Er wuchs auf einem Bauernhof auf, begann mit 14 Jahren eine Ausbildung und bekam nur drei Jahre später den Titel „Kochlehrling des Jahres“ verliehen. Heute betreibt er Restaurants auf der ganzen Welt, darunter in Las Vegas, Miami und Montréal. Das bekannteste ist das Zwei-Sterne-Restaurant „Daniel“ im New Yorker Stadtteil Manhattan.

Das ist besonders

Seit 1969 findet in Saint-Pierre-de-Chandieu jeweils Anfang März eine Karnevalsveranstaltung statt, die drei Tage dauert und Carnaval des Gones et des Magnauds genannt wird, was im Dialekt der Region „Karneval der Kinder und Erstgeborenen“ bedeutet. Das Fest zieht jedes Jahr bis zu 50.000 Besucher an.

Das ist kurios

Saint-Pierre-de-Chandieu ist neben Lauchringen seit 1990 mit der italienischen Gemeinde Mezzago verschwistert. Das Örtchen liegt in der Provinz Monza und Brianza in der Lombardei, jeweils 26 Kilometer von Mailand und Bergamo entfernt. Die Gemeinde ist bekannt für ihren Spargel, den asparago rosa di Mezzago. Das alljährliche Spargelfest im Mai ist eine regionale Attraktion.