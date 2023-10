Blois ist seit genau 60 Jahren die Partnerstadt Waldshut-Tiengens. Doch was gibt es in der französischen Stadt zu sehen? Gibt es auch berühmte Persönlichkeiten von dort?

Das ist die geografische Lage

Blois liegt an der Loire zwischen Orléans und Tours. Die Hauptstadt Paris befindet sich 180 Kilometer in nordöstlicher Richtung entfernt. Zur Atlantikküste sind es circa 300 Kilometer.

Das sind die Fakten

Die Stadt ist Verwaltungssitz der Präfektur des Départements Loir-et-Cher, hat etwa 46.660 Einwohner (Stand 1. Januar 2020) und eine Fläche von 37,46 Quadratkilometern. Obwohl die Gegend bereits zur Zeit der Römer besiedelt war, wird Blois erstmals im 6. Jahrhundert von dem Bischoff Gregor von Tours als Blesae erwähnt. Der Sozialdemokrat Marc Gricourt ist seit 2008 Bürgermeister. Neben Waldshut-Tiengen hat Blois unter anderem seit 1995 eine Städtepartnerschaft mit Weimar in Thüringen.

Bild: schönlerin, ute

Das gibt es zu sehen

Das Schloss Blois, ein Château aus der Zeit der Renaissance, befindet sich in der Stadtmitte. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die aus dem 18. Jahrhundert stammende Steinbrücke über die Loire. Viele Treppen durchziehen die Stadt, die auf mehreren Hügeln errichtet wurde. Im Westen der Stadt befindet sich der Forêt de Blois, ein Überbleibsel der großen Wälder, die sich einst in der Region erstreckten. Etwa 15 Kilometer östlich von Blois liegt das Château de Chambord, welches das größte und prächtigste Schloss im Loiretal ist.

Das sind berühmte Personen

Der französische König Ludwig XII. wurde 1462 auf Schloss Blois geboren. Aus der damaligen Grafschaft Blois stammt Denis Papin, der als Erfinder des Schnellkochtopfs gilt. Nach ihm ist eine Treppe in der Stadt benannt. Seit 2013 wird sie jährlich zur begehbaren Leinwand und zum Fotomotiv. Die Treppe zierte bereits Micky Maus, die Mona Lisa und der Comic-Cowboy Lucky Luke.

Das ist besonders

Von 1989 bis 2001 war Jacques Lang Bürgermeister von Blois. Als Kulturminister unter Präsident François Mitterrand rief er unter anderem die Tage der offenen Türen in historischen Sehenswürdigkeiten ins Leben, die seitdem auch in Deutschland als Tage des offenen Denkmals bekannt sind. Auf Lang geht auch die gläserne Pyramide am Pariser Louvre und der Triumphbogen La Grande Arche, ebenfalls in der Hauptstadt, zurück.

Das ist kurios

Seit 1998 gibt es in Blois das Maison de la Magie. Das Zaubermuseum widmet sich Jean Eugène Robert-Houdin, der 1805 in der Stadt geboren wurde. Der gelernte Uhrmacher gilt als der einflussreichste Zauberkünstler des 19. Jahrhunderts. Nach ihm benannte sich der US-amerikanische Entfesselungskünstler Harry Houdini.